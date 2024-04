Cât costă rochia purtată de Oana Moșneagu la cununia civilă. Soția lui Vlad Gherman a cheltuit o mică avere pentru ținută

Oana Moșneagu nu s-a uitat la bani când s-a pregătit pentru nuntat cu Vlad Gherman. Ce sumă a scos din buzunar pentru rochia de prințesă purtată la cununia civială.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au căsătorit în acest weekend într-o ceremonie restrânsă. Actorii din „Lia - Soția soțului meu” au spus „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă, înconjurați de familie și prieteni. Proaspeții însurăței au publicat o mulțime de imagini de la fericitul eveniment și astfel, fanii au putut observa că tânăra a arătat superb în ziua cea mare. Și prețul a fost, însă, pe măsură.

Cât costă rochia purtată de Oana Moșneagu de la cununia civilă. Actrița nu s-a uitat la bani pentru marele eveniment

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au pregătit până în cele mai mici detalii pentru cununia civilă. Actrița și-a ținut fanii la curent încă de la începutul pregătirilor, însă ținuta aleasă a dezvăluit-o abia în ziua evenimentului.

În timp ce Vlad Gherman a ales o cămașă albă, un costum bej și o pereche de pantofi în aceeași culoarea, proaspăta lui soție a optat pentru o rochie bleu din voal. Cu un material ușor transparent Oana Moșneagu a atras toate privirile într-una dintre cele mai importante zilei din viața ei.

Cu toate acestea, prețul apariției sale diafane și fără cusur nu este unul de ignorat. Actrița din serialul de la Antena 1 a cheltuit o mică avere pe ținută.

Ei bine, pentru rochia în ziua cununie civile cu colegul ei de platou, Oana Moșneagu a purtat o rochie care se găseste în magazin la prețul de 545 e dolari, echivalentul a aproape 2.500 de lei. La acestă sumă s-a mai adăugat, cu siguranță, și costul livrării, având în vedere că a fost achiziționată dintr-un magazin online din altă țară.

Actrița din Lia - Soția soțului meu nu a făcut economie nici când a venit vorba de accesorii. Pentru „pantofii de Cenușăreasă”, așa cum le-a spus chiar ea, aceasta a scos din buzunar 749 de lei.

„Lumee, lumeeee, we did it!! 🥰 Astia suntem noi, in cea mai buna varianta a noastra: Gherman la patrat!❤️ Incepe o etapa noua! 😍”, a fost mesajul prin care Oana Moșneagu și Vlad Gherman au anunțat că s-au căsătorit, alături de mai multe imagini de la eveniment.

Ulterior, aceasta a revenit cu și mai multe mulțumiri pentru toate mesajele de felicitări pe care le-au primit de la fani.

„Vă multumim din suflet pentru toate mesajele, comentariile, gandurile, urarile voastre! Asa sa ne fie, cu tot binele si iubirea pe care ni le doriti. Si asa sa va fie si voua! ❤️

Semnat: Dl si Dna Gherman”, a scris aceasta în comentarii.