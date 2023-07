Anca Țurcașiu radiază de când este o femeie liberă și a învățat cum să aibă mai multă grijă de bunăstarea sa, dar și de fizicul ei.

Recent, actrița a dezvăluit motivul pentru care, de ceva timp, nu mai consumă apă din supermarketuri, ci a ales o alternativă mult mai sănătoasă.

Citește și: Anca Țurcașiu și Jean Gavril, moment cuceritor în ultima gală a sezonului 19 Te cunosc de undeva!. „O finală demnă de Broadway”

Anca Țurcașiu nu mai bea de mult apă din comerț. Cum se hidratează, de fapt, actrița: „Mă spăl cu ea, gătesc cu ea”

La cei 52 de ani, Anca Țurcașiu arată impecabil, fără să-i fie teamă să-și etaleze trupul ca tras prin inel și foarte bine tonifiat. Mulți admiratori cred că arată ca o puștoaică, având în vedere că, cu cât trece timpul, cu atât parcă întinerește din ce în ce mai tare.

„Nu mai consum apă din comerț. Beau o apă specială care se diferențiază toate celelalte. O apă ionizată alcalină, care filtrează clorul și multe alte impurități. O beau, mă spăl cu ea, îmi spăl și fructele și legumele, și gătesc cu ea”, a mărturisit Anca Țurcașiu, notează Spectacola.ro.

După ce a divorțat de fostul soț, vedeta radiază și se simte cel mai bine în pielea ei. Anca Țurcașiu se concentrează pe sport, o dietă echilibrată și odihnă.

„Am avut obsesia cântarului toată viaţa mea, niciodată nu mi s-a părut să sunt suficient de slabă. Am făcut atletism de performanţă în copilărie şi mi-aş fi dorit, din durdulia de fetiţă care eram, să devin atleta perfectă, cu picioare subţiri şi cu muşchii evidenţiaţi. Balerinele şi atletele mi se par femeile perfecte.

Obsesia pe care am avut-o toată viaţa, născută fiind din doi părinţi destul de graşi, care au mâncat enorm, m-a determinat să mă urc pe cântar mai mult decât era necesar. Iar într-o zi, l-am aruncat din casă, pentru că mi-am dat seama că este foarte grav.Acum mi s-a mai întâmplat un lucu minunat, am ajuns la greutatea din adolescenţă, 57 de kilograme, la 1,72 cm”, a mai mărturisit Anca Țurcașiu anul trecut, potrivit Ciao.ro.

Citește și: Anca Țurcașiu și-a etalat corpul de topmodel pe plajă. Fanii au crezut că e o puștoaică, într-un costum de baie

Într-un interviu pentru Spectacola, artista a recunoscut cum anume își menține bronzul râvnit de atâtea femei: „Stau la soare doar după ora 4 sau până în ora 10. Dacă stai până în ora 10 și după ora 4, nu ai nevoie de nicio protecție și atunci mă bronzez cât mai corect și rămâne și bronzul acolo, pentru că nu este pielea agresată de către soare”, a transmis ea.

„Nu m-am îngrijit toată viața mea. Niciodată nu am avut grijă de mine. Am călărit drumurile patriei cu bagajele în spinare, până la 3 dimineața, toată viața mea. Nu am avut grijă de mine, recunosc. Acum am început să am grijă de mine, m-am regăsit și am grijă foarte mult de sufletul meu, încerc să-i dau hrană în fiecare zi. Frumusețea vine din atitudine, vine din expresie, din fericire. Un om fericit este frumos întotdeauna.

Sportul m-a ajutat să mă întrețin. Eu am făcut și sport de performanță, în copilărie. Sunt niște lucruri pe care le-am dobândit. Plus disciplina meseriei, pentru că, a fi actor înseamnă să fii foarte disciplinat și foarte coerent în ceea ce faci.

Nu ai voie să te lași pe o ureche, pentru că nu mai încapi în rochii după. Mi s-a întâmplat o dată într-un musical, jucam în musicalul Rebeca, la Teatrul Național de Operetă și cabiniera mea încerca să îmi tragă fermoarul la corset și nu știam ce să-mi mai strâng ca să-l poată închide și mă tot plângeam că m-am îngrășat.

Și ea, ca să fie drăguță, îmi spunea că sunt doar puțin balonată. Nu ai voie, pentru că trebuie să încapi în ținutele alea. Nu poți să-ți schimbi rochiile de la „Mamma Mia”, din trei în trei luni. E absolut normal ca atunci când joci un personaj, trebuie să păstrezi caracteristicile lui. Fac sport de cinci, șase ori pe săptămână”, a mai spus artista, pentru sursa citată.

Anca Țurcașiu a divorțat de soțul ei, medicul stomatolog Cristian Georgescu, în urmă cu doi ani. Solista a fost cea care a anunțat ruptura printr-un mesaj pe Facebook, după 22 de ani de căsnicie. Din mariajul cu Cristian Georgescu, actrița are un fiu, în vârstă de de 23 de ani, pe Radu, notează Click!.