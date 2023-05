Anca Țurcașiu și-a pus fanii pe gânduri. Mesajul cu subînțeles pe care actrița l-a publicat pe internet: „Nu implora niciodată...”

Anca Țurcașiu este o personalitate admirată la noi în țară, mai ales pentru carisma și siguranța de care dă dovadă cu fiecare apariție.

Vedeta nu reușește să impresioneze doar prin silueta pe care o are la cei 53 de ani ai săi, ci și prin talentul incontestabil pe care fanii îl pot redescoperi în show-ul „Te cunosc de undeva!”.

În plus, actrița a reușit să strângă o comunitate de fani și în mediul online, acolo unde este destul de activă, ținându-i pe oameni la curent cu cele mai importante momente din viața ei. Totuși, cu ultima postare, Anca Țurcașiu a reușit să îi surprindă pe aceștia. Iată ce a publicat!

Mesajul cu subînțeles pe care Anca Țurcașiu l-a publicat în mediul online

Recent, Anca Țurcașiu a publicat un mesaj emoționant la Instastory, care poate fi interpretat în mai multe feluri.

Mai exact, cuvintele postate de actriță fac referire la faptul că în relațiile de prietenie sau de dragoste oamenii ar trebui să depună aceleași eforturi pentru ca acel „parteneriat” să funcționeze. În schimb, dacă lucrurile nu stau așa, atunci nu ar trebui să tânjim după atenția cuiva, ci mai degrabă să trecem peste relația respectivă:

„Nu implora niciodată pentru o prietenie sau o relație cu cineva. Dacă nu primești aceleași eforturi pe care le oferi: Închei-o.”, este citatul pe care Anca Țurcașiu l-a împărtășit pe Instagram.

Anca Țurcașiu nu a menționat dacă face referire la o anumită persoană prin acest mesaj.

Anca Țurcașiu, declarații despre fostul soț la trei ani de la divorț

Anca Țurcașiu a trecut prin schimbări în ultimii trei, odată cu vestea că a divorțat de soțul său. De atunci, fanii vedetei au observat o schimbare în bine și au fost foarte curioși să afle dacă în viața sa va mai intra cineva.

Într-un mic tur al casei sale, făcut pe rețelele de socializare, actrița a dezvăluit cine o așteaptă acasă după o zi de muncă. Surpriza a fost una uriașă atunci când toată lumea a aflat că este vorba despre o pisică.

Cu altă ocazie, Anca Țurcașiu a explicat care a fost motivul pentru care nu a spus niciodată de ce a divorțat:

„Cum ar fi să-mi spăl rufele în public și să spun cu adevărat ce simt sau ce s-a întâmplat în viața mea? Ar fi un lucru total greșit. Numai Dumnezeu știe și va rămâne acolo, între mine și El. Nu trebuie nimeni să știe ce dureri am, ce probleme. Ceea ce arăt este autentic, am un <<vibe>> bun și o energie minunată, pentru că am învățat cum să le am și cum să le construiesc și să mă trezesc în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze, bucurându-mă că mai există o zi minunată pe care o voi trăi.”, a mai precizat Anca Țurcașiu.

