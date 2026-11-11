Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Anca Țurcașiu și iubitul ei au fost prieteni 20 de ani, fără să ia în calcul o relație. Ce s-a întâmplat într-o seară, la Brașov

Anca Țurcașiu și iubitul ei au fost prieteni 20 de ani, fără să ia în calcul o relație. Ce s-a întâmplat într-o seară, la Brașov

Anca Țurcașiu a dezvăluit cum s-a îndrăgostit de actualul iubit, după 20 de ani de prietenie. Ce s-a întâmplat într-o seară, la Brașov, și cum a început povestea lor de dragoste.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:54 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:55
Anca Țurcașiu și iubitul ei au fost prieteni 20 de ani, fără să ia în calcul o relație | facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Anca Țurcașiu a făcut dezvăluiri despre începutul relației cu actualul său iubit. Cei doi se cunoșteau de aproximativ 20 de ani și au fost multă vreme doar prieteni, fără să se gândească vreodată la o relație amoroasă. Totul s-a schimbat în iarna dintre 2023 și 2024, în timpul unei întâlniri la Brașov. Ce a povestit actrița.

Anca Țurcașiu și iubitul ei se cunoșteau de 20 de ani

Anca Țurcașiu a povestit că îl știa pe actualul partener de foarte mult timp. Cei doi se întâlneau în fiecare vară, pe o plajă unde acesta lucra ca manager și unde preda kitesurf. De-a lungul anilor, au petrecut mult timp împreună, însă relația lor a rămas una de prietenie.

„Noi am fost prieteni, amici, toată viața noastră când era fiecare căsătorit cu altcineva. Ne cunoșteam foarte bine. El a fost managerul unei plaje și primul profesor de kitesurf din România, care a adus acest sport la noi și așa ne-am cunoscut, pe acea plajă, vară de vară, an de an. Am petrecut mult timp împreună și am rămas într-o relație de amiciție.”, a spus Anca Țurcașiu în podcastul „Magic Life”, moderat de Liana Stanciu.

Articolul continuă după reclamă

Actrița a mărturisit că nici ea, nici el nu s-au gândit vreodată că ar putea avea o relație. Lucrurile s-au schimbat însă în iarna dintre 2023 și 2024. Actrița se afla la Brașov și urma să petreacă Revelionul la Sinaia. Venise însoțită de prieteni și a decis să profite de câteva zile libere pentru a se bucura de oraș.

„Niciodată, niciunul dintre noi nu s-ar fi gândit la mai mult, dar într-o iarnă, 2023 spre 2024, eu fiind la Brașov, urma să când la un revelion la Sinaia, mi-am adus niște prieteni cu mine, am zis să și petrecem trei zile, că prea multă muncă, să ne și distrăm. (...) Fiind acolo, le-am spus că am un prieteni foarte bun care stă în curtea Bisericii Negre, hai să-l sun, să văd dacă e acasă și dacă poate să ne plimbe prin oraș, să ne arate aia, aia, cu toate că mai fusesem în Brașov, dar niciodată nu am stat să mă pot bucura de toate străduțele, de toate locurile minunate. Și el a zis: bineînțeles.”, a mai povestit ea.

Momentul din curtea Bisericii Negre care le-a schimbat relația

Întâlnirea din Brașov a fost una cu totul specială pentru cei doi. Anca Țurcașiu a povestit că, atunci când a ajuns în curtea Bisericii Negre, nu mai știa exact pe unde trebuia să intre. L-a văzut pe vechiul ei prieten venind spre ea, iar reacția amândurora a fost una spontană.

Deși se cunoșteau de ani întregi, cei doi au avut un gest pe care nu îl mai făcuseră niciodată până atunci.

„Când am ajuns în curtea Bisericii Negre, nu mai știam, eu fusesem la el acasă, știam unde stă, nu mai știam care e intrarea, am ajuns în curtea Bisericii Negre și el venea spre mine, eu mergeam spre el, eram cu cei doi prieteni ai mei soț și soție, și mergeam unul spre celălalt și de la pasul 10 spre 0, amândoi în același moment am început să alergăm unul spre celălalt și m-a luat în brațe și m-a învârtit așa prin curtea Bisericii Negre.”, a mai spus Anca Țurcașiu.

Actrița a explicat că acel moment a fost diferit de toate întâlnirile pe care le avuseseră până atunci. Niciunul nu își propusese să facă acel gest. Totul a venit firesc.

Anca Țurcașiu: „Am simțit ceva ce nu am simțit niciodată”

Drumul spre cetate, prin frigul din Brașov, a fost momentul în care Anca Țurcașiu a simțit că între ei există o legătură diferită. Actrița a povestit că l-a luat de braț și de mână și că amândoi au simțit, în același timp, că relația lor ar putea deveni ceva mai mult decât o simplă prietenie.

„A fost prima oară când am făcut asta și eu, și el, dar a fost un instinct din partea amândurora. Nu știam că el e singur, am aflat atunci. S-a întâmplat ceva între noi în drum spre cetate, sus, era frig, l-am luat de braț, de mână, și am simțit ceva ce nu am simțit niciodată. Am simțit amândoi brusc. Cineva ne-a transmis că trebuie să se întâmple ceva între noi. A fost ceva incredibil”, a povestit Anca Țurcașiu în podcastul „Magic Life”, realizat de Liana Stanciu.

Astfel, o prietenie care a durat aproximativ două decenii s-a transformat într-o poveste de iubire.

anca turcasiu
+18
Mai multe fotografii

Citește și: De ce nu-și dorește Anca Țurcașiu să devină profesoară. Actrița a făcut dezvăluiri rare: „Mi-e frică…”

Alina Pușcău, mărturisire emoționantă după ce a anunțat că s-a vindecat: „Dumnezeu face miracole!”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro ANIMAŢIE. 12 morţi şi zeci de răniţi în accidentul din Bulgaria. S-au ciocnit 86 de maşini şi TIR-uri ANIMAŢIE. 12 morţi şi zeci de răniţi în accidentul din Bulgaria. S-au ciocnit 86 de maşini şi TIR-uri
Observatornews.ro Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără
Antena 3 Un român, șofer de camion, a fost reținut după carambolul cu 11 morți și 51 de răniți de pe autostrada Trakia, din Bulgaria Un român, șofer de camion, a fost reținut după carambolul cu 11 morți și 51 de răniți de pe autostrada Trakia, din Bulgaria
AS.ro O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Momente grele pentru Mara Bănică! Mama prezentatoarei TV a ajuns la spital. Mărturisirea dureroasă: „Ani de zile am ocolit…”
Momente grele pentru Mara Bănică! Mama prezentatoarei TV a ajuns la spital. Mărturisirea dureroasă: „Ani de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Gabi Torje de la Asia Express i-a împlinit iubitei un vis din copilărie, după întoarcerea din competiție. Ce surpriză i-a făcut
Gabi Torje de la Asia Express i-a împlinit iubitei un vis din copilărie, după întoarcerea din competiție. Ce...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x