Anca Țurcașiu și iubitul ei au fost prieteni 20 de ani, fără să ia în calcul o relație. Ce s-a întâmplat într-o seară, la Brașov

Anca Țurcașiu a dezvăluit cum s-a îndrăgostit de actualul iubit, după 20 de ani de prietenie. Ce s-a întâmplat într-o seară, la Brașov, și cum a început povestea lor de dragoste.

Anca Țurcașiu a făcut dezvăluiri despre începutul relației cu actualul său iubit. Cei doi se cunoșteau de aproximativ 20 de ani și au fost multă vreme doar prieteni, fără să se gândească vreodată la o relație amoroasă. Totul s-a schimbat în iarna dintre 2023 și 2024, în timpul unei întâlniri la Brașov. Ce a povestit actrița.

Anca Țurcașiu și iubitul ei se cunoșteau de 20 de ani

Anca Țurcașiu a povestit că îl știa pe actualul partener de foarte mult timp. Cei doi se întâlneau în fiecare vară, pe o plajă unde acesta lucra ca manager și unde preda kitesurf. De-a lungul anilor, au petrecut mult timp împreună, însă relația lor a rămas una de prietenie.

„Noi am fost prieteni, amici, toată viața noastră când era fiecare căsătorit cu altcineva. Ne cunoșteam foarte bine. El a fost managerul unei plaje și primul profesor de kitesurf din România, care a adus acest sport la noi și așa ne-am cunoscut, pe acea plajă, vară de vară, an de an. Am petrecut mult timp împreună și am rămas într-o relație de amiciție.”, a spus Anca Țurcașiu în podcastul „Magic Life”, moderat de Liana Stanciu.

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Actrița a mărturisit că nici ea, nici el nu s-au gândit vreodată că ar putea avea o relație. Lucrurile s-au schimbat însă în iarna dintre 2023 și 2024. Actrița se afla la Brașov și urma să petreacă Revelionul la Sinaia. Venise însoțită de prieteni și a decis să profite de câteva zile libere pentru a se bucura de oraș.

„Niciodată, niciunul dintre noi nu s-ar fi gândit la mai mult, dar într-o iarnă, 2023 spre 2024, eu fiind la Brașov, urma să când la un revelion la Sinaia, mi-am adus niște prieteni cu mine, am zis să și petrecem trei zile, că prea multă muncă, să ne și distrăm. (...) Fiind acolo, le-am spus că am un prieteni foarte bun care stă în curtea Bisericii Negre, hai să-l sun, să văd dacă e acasă și dacă poate să ne plimbe prin oraș, să ne arate aia, aia, cu toate că mai fusesem în Brașov, dar niciodată nu am stat să mă pot bucura de toate străduțele, de toate locurile minunate. Și el a zis: bineînțeles.”, a mai povestit ea.

Momentul din curtea Bisericii Negre care le-a schimbat relația

Întâlnirea din Brașov a fost una cu totul specială pentru cei doi. Anca Țurcașiu a povestit că, atunci când a ajuns în curtea Bisericii Negre, nu mai știa exact pe unde trebuia să intre. L-a văzut pe vechiul ei prieten venind spre ea, iar reacția amândurora a fost una spontană.

Deși se cunoșteau de ani întregi, cei doi au avut un gest pe care nu îl mai făcuseră niciodată până atunci.

„Când am ajuns în curtea Bisericii Negre, nu mai știam, eu fusesem la el acasă, știam unde stă, nu mai știam care e intrarea, am ajuns în curtea Bisericii Negre și el venea spre mine, eu mergeam spre el, eram cu cei doi prieteni ai mei soț și soție, și mergeam unul spre celălalt și de la pasul 10 spre 0, amândoi în același moment am început să alergăm unul spre celălalt și m-a luat în brațe și m-a învârtit așa prin curtea Bisericii Negre.”, a mai spus Anca Țurcașiu.

Actrița a explicat că acel moment a fost diferit de toate întâlnirile pe care le avuseseră până atunci. Niciunul nu își propusese să facă acel gest. Totul a venit firesc.

Anca Țurcașiu: „Am simțit ceva ce nu am simțit niciodată”

Drumul spre cetate, prin frigul din Brașov, a fost momentul în care Anca Țurcașiu a simțit că între ei există o legătură diferită. Actrița a povestit că l-a luat de braț și de mână și că amândoi au simțit, în același timp, că relația lor ar putea deveni ceva mai mult decât o simplă prietenie.

„A fost prima oară când am făcut asta și eu, și el, dar a fost un instinct din partea amândurora. Nu știam că el e singur, am aflat atunci. S-a întâmplat ceva între noi în drum spre cetate, sus, era frig, l-am luat de braț, de mână, și am simțit ceva ce nu am simțit niciodată. Am simțit amândoi brusc. Cineva ne-a transmis că trebuie să se întâmple ceva între noi. A fost ceva incredibil”, a povestit Anca Țurcașiu în podcastul „Magic Life”, realizat de Liana Stanciu.

Astfel, o prietenie care a durat aproximativ două decenii s-a transformat într-o poveste de iubire.

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