Anda Adam, nașă înainte de propria nuntă. Cântăreața și mireasa au venit cu elicopterul la eveniment. Imagini spectaculoase

Anda Adam a fost nașă la o nuntă de lux, cu câteva zile înainte de a fi ea însăși mireasă. Actrița s-a filmat din elicopter, alături de fina ei.

Anda Adam a fost una dintre cele două nașe de la nunta extravagantă care a avut loc pe 22 iunie. Mireasa a venit cu elicopterul, iar mirele cu un bolid de lux. Nașa Anda Adam s-a urcat și ea în elicopter cu mireasa.

Anda Adam și soțul ei au strălucit la eveniment în calitate de nași:

„Așteptăm cu nerăbdare să intre finii. Suntem nașii lor și ne bucurăm că ne-au ales pe noi să le fim din punct de vedere spiritual aproape”, a spus Anda Adam. „Un model”, a completat Joseph Adam.

Anda Adam, nașă cu câteva zile înainte de a fi ea însăși mireasă

Articolul continuă după reclamă

Anda Adam a strălucit în rochia ei cea roz și s-a bucurat de evniment. Vedeta s-a filmat din elicopter, vizibil entuziasmată: „Ne pregătim de deocolare”, a spus Anda Adam.

Anda Adam s-a căsăorit civil cu Joseph în 2022, iar nunta cea mare are loc pe 29 iunie 2024.

„Pe 29 iunie vrem să facem nunta. Și cununia religioasă, și petrecerea. Vreo 500 de persoane. Jumătate vin din străinătate din partea soțului: Paris, Elveția…

Noi de aia am fost așa indeciși, pentru că nu știam dacă să o facem aici sau să o facem în străinătate, pentru că el este născut la Paris, este francez și atunci toți invitații lui, 80%, vor veni de acolo. Restul sunt ai mei, de aici. Avem o echipă întreagă (n.r. – pentru organizarea nunții), pentru că ar fi foarte complicat”, a declarat Anda Adam în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

Citește și: Anda Adam și-a deschis cont pe o platformă celebră pentru adulți. Cât costă lunar abonamentul pentru fanii care vor să o vadă

Motivul pentru care soțul Andei Adam a luat numele de familie al cântăreței după căsătorie

La cununia civilă, soțul a luat numele soției. Anda și Joseph Adam au discutat și au hotărât că numele ei de familie va fi de succes și pentru el, dat fiind că este un actor la început de drum.

„Da, el mi-a luat numele. Noi ne-am gândit, cumva în acest context, pentru faptul că el și-a început cariera în zona aceasta a filmului, că are o rezonanță mai bună și este un nume mai potrivit pentru un actor. Atunci, împreună ne-am gândit că <<Joseph>> și <<Adam>> chiar sună a nume de actor. Și am spus: Ok, facem invers. Iar el a spus: <<Ok, iau eu numele tău, pentru că îmi va folosi pe scenă>>. Avem și multe alte proiecte pe care le vom derula și vă vom da detalii despre mai multe lucruri care se vor întâmpla la anul. <<Joseph Adam>> mi s-a părut chiar un nume de scenă cu care el va putea merge mai departe într-o carieră cu adevărat în zona cinematografiei.”, a declarat Anda Adam pentru Spynews.

Citește și: Anda Adam le-a dat peste nas celor care îi reproșează că s-a cam îngrășat. Cum s-a filmat direct din sala de sport: „Nu am filtru”