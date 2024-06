Anda Adam, primele declarații în ziua cea mare. Artista și Yosif Mohaci s-au cununat religios

Anda Adam și Yosif Mohaci au oferit primele declarații după cununia religioasă. Cei doi miri au dezvăluit și câteva detalii despre petrecerea de nuntă. Iată ce au dezvăluit la ieșirea din biserică!

Anda Adam și Yosif Mohaci și-au jurat iubire eternă în fața lui Dumnezeu. Ceremonia religioasă a fost una de-a dreptul emoționantă, cei doi fiind cununați de trei preoți. Așa cum era de așteptat, artista a strălucit în ziua nunții sale, purtând o rochie de mireasă spectaculoasă, care cântărește nu mai puțin 25 de kilograme, potrivit Spynews.

Anda Adam, primele declarații în ziua nunții cu Yosif Mohaci

Înainte de cununia religioasă, Anda Adam a făcut câteva declarații. Artista a mărturisit că ziua nunții este așa cum a visat, dorindu-și un eveniment unic.

Întrebată cum se simte în rochia de mireasă, Anda Adam a răspuns că nu este neapărat confortabil să poarte o astfel de ținută, care cântărește 25 de kilograme, dar cum este vorba despre o zi specială, merită tot efortul.

„Sunt emoționată și e o zi foarte specială și pentru mine, și pentru soțul meu. Și când am plecat, și în mașină, am avut mari emoții și ne dorim foarte tare ca acest eveniment să fie unic (...) Mi-am dat silința foarte mult începând de la decor, rochie, absolut tot (...) Rochia nu este foarte confortabilă, pentru că are 25 de kilograme cântărită, dar mă bazez pe naș că o să mă ajute să urc scările și tot (...) Mi-au plăcut lucrurile extravagante care să mă reprezinte (...) Pot să respir, pentru că sunt obișnuită cu corsetele”, a declarat Anda Adam, înainte de cununia religioasă, citată de Spynews.

Primele declarații făcute de Anda Adam și Yosif Mohaci după cununia religioasă

Anda Adam a oferit primele declarații după cununia religioasă. Artista a mărturisit că au fost extrem de emoționați și că este extrem de bucuroasă că au ales acest loc special pentru a-și uni destinele, menționând că acolo a fost botezată.

„Mă simt mult mai relaxată acum. Nu am obosit, nici nu a început petrecerea, deci am fost foarte emoționați pentru ce s-a întâmplat aici (n.r. la biserică). A fost atât de frumos. (...) Mă bucur mult că am ales mănăstirea, pentru că eu am fost botezată aici și acum l-am adus aici pe soțul meu, unde am fost eu când am fost bebe (...) O să ne facem apariția așa (n.r. vor merge îmbrăcați inițial la resturant cu ținutele de la biserică), am o ținută la fel de spectaculoasă, dar nu la fel de voluminoasă, dar foarte spectaculoasă, ca să putem să dansăm, să ne distrăm alături de invitații noștri. (...) Domnul care ne-a oficializat slujba, vrem să îi mulțumim foarte mult, a fost o slujbă extraordinară, decorul superb. Și chiar ne-a urat același lucru. I-a spus soțului: „Să o duci într-o vacanță și vă aștept la botez”. Deci cea mai frumoasă urare”, a mărturisit Anda Adam pentru Spynews.

Anda Adam și Yosif Mohaci, detalii incendiare despre petrecerea de nuntă

După cununia religioasă, Yosif Mohaci a oferit câteva detalii despre petrecerea de nuntă. Soțul Andei Adam a vorbit despre meniul francez al petrecerii, care va include șampanie franțuzească și un candy bar atrăgător.

„Mai avem stresul de petrecere, dar acum sunt foarte fericit că gata, este a mea. A zis, nu a zis <<da>> ... este luată! Mai mult francez decât român (n.r. cum va fi meniul de la petrecere), cu șampanie franțuzească, băutură și candy bar (...) Cu siguranță ne va fi foarte greu să dansăm așa (n.r. cu ținutele de la biserică). Ba da, și eu (n.r. își va schimba costumul), odată cu soția”, a spus Yosif Mohaci, citat de Spynews.

Ambii miri au confirmat că vor adopta ținute mai lejere pentru a putea dansa alături de cei dragi.