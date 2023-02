Andia a oferit primele declarații despre iubitul ei: „Profit la maximum de ceea ce mi se întâmplă”. Ce spune despre o căsătorie

Andia, pe numele său real Diana Constantin, în vârstă de 25 de ani, a reușit să cucerească publicul prin mesajul pieselor sale, dar și prin vocea specială. Însă, dacă fanii săi au avut ocazia să o cunoască din punct de vedere muzical și să îi remarce talentul excepțional, puțini sunt cei care cunosc detalii despre viața intimă a cântăreței, care a cucerit topurile muzicale.

Ce declarații a făcut Andia despre viața amoroasă

În cadrul unui interviu pentru revista Viva, Andia a răspuns mai multor întrebări care s-au concentrat pe viața sa amoroasă. Plecând de la mesajul pieselor sale, care, de cele mai multe ori, este unul trist, Diana Constantin a fost întrebată dacă a suferit, până acum, din dragoste. Andia a oferit următorul răspuns:

„Haha, da! Eu pun suflet în relații și pentru mine despărțirile sunt unele dintre cele mai grele momente din viață. În clipa de față, nu sufăr, dar cred eu că emoția pe care o am, fiind o persoană sensibilă, se transpune în piesele pe care le cânt.”, a răspuns Andia, citată de Viva.ro.

Întrebată care a fost cea mai lungă relație de până acum, dar și cum s-a sfârșit, Andia a răspuns că aceasta s-a încheiat în urmă cu un an, cu multă tristețe:

„Cea mai lungă relație, care n-a funcționat, a fost de un an. S-a încheiat cu tristețe și, în momentul acela, îmi era greu să accept, dar, una peste alta, timpul e cel mai bun prieten în astfel de cazuri. Uitându-mă, acum, în trecut, le văd doar ca pe niște experiențe din care am putut să învăț. Deci e un <<win>> fiecare moment critic din viața noastră, pentru că mereu există ceva de învățat din asta.”, a mai adăugat Andia, citată de sursa menționată mai sus.

Întrebată dacă este, în prezent, într-o relație, Andia a răspuns că „da” și se declară extrem de fericită și recunoscătoare pentru ceea ce trăiește în aceste momente:

„Da. Sunt într-o relație frumoasă de ceva timp și mă bucur de fiecare moment. Pentru mine, iubirea e cel mai important lucru, pe lângă liniște. Și profit la maximum de ceea ce mi se întâmplă.”

Cât de geloasă este Andia: „Aleg să merg pe încredere”

Andia a primit și o întrebare mai sensibilă. Cântăreața a fost invitată să răspundă dacă a avut, până acum, parte de un partener gelos, dar și cum se consideră ea când vine vorba de acest aspect al unei relații. Iată ce a răspuns:

„Hmm, în industria în care activez, dacă nu găsești pe cineva care să înțeleagă ceea ce faci, e greu să nu apară mici gelozii. Nu consider că sunt o femeie geloasă, atât timp cât nu există motive. Aleg să merg pe încredere, pentru că nu mi-aș dori să trăiesc în incertitudine, să nu mă pot bucura de momentele frumoase sau să mă sabotez singură.”, a răspuns Andia.

Întrebată ce nu i-ar ierta niciodată unui partener, Andia a răspuns, cu sinceritate, că nu ar putea trece cu vederea peste lipsa de respect. În plus, cântăreața a mai adăugat că, din punctul ei de vedere, secretul unei relații de lungă durată este comunicarea din abundență și flexibilitatea:

„Să nu fiu respectată. Când zic asta, mă refer la minciuni, violență, manipulări etc.. Practic, lucrurile care, într-o relație, subminează partenerul.(...) Multă comunicare și flexibilitate. Consider că trebuie să existe o conexiune profundă între cei doi parteneri. Dacă pornești de la premisa că vrei un partener care să te facă fericit și cauți asta, nu o să se întâmple. Pentru că e vorba despre muncă cu tine, dar și despre muncă împreună. Atât tu, cât și partenerul trebuie să fiți deschiși la schimbare. Rigiditatea nu-și are locul într-o relație care să funcționeze.”, a mărturisit Andia.

Ce a spus Andia despre căsătorie și copii: „Nu m-am fixat pe acest gând”

Andia a fost întrebată dacă are de gând să treacă și la pasul următor, dar și cât de pregătită se simte din acest punct de vedere. Cântăreața a oferit următorul răspuns:

„Îmi doresc să mă căsătoresc la un moment dat, dar nu m-am fixat pe acest gând. Mă concentrez pe carieră și, în același timp, o îmbin cu viața personală. Sunt în etapa în care găsesc un echilibru între cele două. Dar pentru mine este important ca, în timp, să îmi creez un locușor cu persoana iubită, un cămin.(...) Pe rețelele sociale citești multe mesaje care mai de care, inclusiv cereri în căsătorie. În viața reală, nu, dar toate la timpul lor, nu grăbesc nimic.”

„(...) În viitorul apropiat, nu mă văd mamă. La un moment dat, da. Consider că a fi mamă nu ține doar de responsabilitatea de a avea grijă de un copil. Eu pun preț și pe confortul psihic și, la momentul potrivit, doresc să fiu o mamă cu temele făcute. În momentul de față, sunt în plină ascensiune și mă concentrez pe ceea ce trăiesc acum.”, a declarat Andia, în cadrul interviului pentru Viva.

