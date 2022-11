Cum sună vocea Andiei fără prelucrare în studio. Adevărul despre vocea artistei care a cucerit publicul cu piesa "La nevedere"

Andia este un fenomen al muzicii în acest moment. Acesta se bucură de un real succes datorită implicării sale artistice și a talentului de necontestat. Ultima sa piesă a cucerit topurile muzicale și milioane de oameni. Hitul “La nevedere” a strâns până acum 5.1 milioane de vizualizări, poziționându-se pe locul 1 în trending pe Youtube.

Cum sună melodia “La nevedere” cântată fără instrumental. Andia a demonstrat fanilor că poate cânta “a capella” la fel de bine

Andia este una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului, reușind să câștige aprecierea publicului cu piesele ei, versurile și timbrul său vocal.

Citește și: Ce a apărut pe contul mamei Geta după ce Culiță Sterp a fost reținut în urma accidentului din Cluj

Andia a urcat pentru prima dată pe o scenă la vârsta de 11 ani, în cadrul unui festival local.

Andia a devenit cunoscută după ce a ajuns să facă parte din trupa DJ Project, în 2019, pe când avea doar 22 ani. Ea a înregistrat prima piesă, Retrograd, cu băieții din trupa DJ Project fără să știe că noul ei proiect avea să o ajute să devină faimoasă.

Andia are 24 de ani, s-a născut în Roman, județul Neamț. Ea a absolvit Facultatea de Economie și e student la master la aceeași facultate. De aproximativ un an, frumoasa artistă cântă singură și a reușit să lanseze hit după hit. Piesa ei intitulată Anotimpuri se pare că a avut cel mai mare success.

Citește și: A fost stabilit domiciliul copiilor Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău. Cu cine au rămas micuții

Ce spune Andia despre modul în care s-a pregătit în plan muzical

Andia a acordat un interviu exclusiv pentru CaTine.ro, în care și-a deschis sufletul vorbind despre viața sa persoanlă, dar și profesională. Andia a împărătșit publicului procesul său în lumea artistică

"Am știut că vreau să fac muzică de mică. Eram topită după piese, după dans, analizam foarte mult tot felul de grupuri muzicale și îmi imaginam că într-o zi am să fiu și eu artist, am să cânt, să dansez. Eram în filmul acesta de mică, acolo la mine în cameră, cu deodorantul pe post de microfon. Am făcut studiile economice și la îndrumarea părinților mei, în caz că nu ar merge treaba cu muzica, să am și un back–up plan", spune Andia pentru CaTine.ro.

Întrebată de reporter ce a descoperit despre sine când a devenit cunoscută, Andia a mărturisit: "Că sunt capabilă de foarte multe lucruri. Am învățat să am mai multă încredere în ceea ce fac pentru că la început nu eram așa de încrezătoare în valoarea mea ca artist. Acum am mai multă încredere în ceea ce pot să fac și în ceea ce pot să transmit ca artist". Citește întregul interviu pe CaTine.ro.

Citește și: Codruța Filip a făcut senzație într-un costum de baie provocator. Cum arată ținuta care i-a scos în evidență atuurile fizice

Ringul îi așteaptă AZI pe cei mai buni luptători profesioniști ▶ Gala Combate Global 3 e LIVE în AntenaPLAY, de la 22.00