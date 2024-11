Cum arată apartamentul Andrei Gogan din Los Angeles. Imaginile din interior care i-au surprins pe fani

Andra Gogan s-a mutat din România și le-a prezentat tuturor noul ei apartament din Los Angeles.

Andra Gogan, în vârstă de 26 de ani, a făcut un pas important în viața sa și s-a mutat în America. Artista are un apartament în Los Angeles, pe care și l-a închiriat în urmă cu șapte luni. Deși mai vine în țară pentru concerte, Andra Gogan are convingerea că visurile ei se vor îndeplini acolo și că în acest an a reușit să se realizeze multe din punct de vedere al carierei.

Citește și: Andra Gogan, în scandal cu actori de la Hollywood și vedete din SUA. Ce a făcut tiktokerița și cum s-a apărat

Imagini din apartamentul Andrei Gogan din Los Angeles

Pe rețelele de socializare, Andra Gogan a anunțat cu entuziasm că s-a stabilit în Brentwood, un cartier exclusivist din Los Angeles, unde și-a închiriat un apartament cochet.

Articolul continuă după reclamă

„M-am mutat în Los Angeles! În urmă cu șapte luni m-am mutat singură în acest apartament drăguț din Brentwood. Primul meu apartament. Sunt atât de fericită să împărtășesc asta cu voi în mod oficial! Anul acesta a fost plin de fericire, muncă asiduă, călătorii, emoții, evoluție, creștere. Abia aștept să văd ce va urma în următorii ani din viața mea. Încă călătoresc mult în România pentru concerte și echipa mea de dans. Fericită să fiu într-un loc în care totul este posibil și unde visele devin realitate (dacă lucrezi la asta)”, a scris artista pe contul personal de Instagram.

Apartamentul artistei se află la etajul patru al unei clădiri moderne și oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului. Locuința este dotată cu o bucătărie deschisă, un dormitor spațios și un mic dressing, iar terasa amenajată cu o canapea și un fotoliu confortabil este locul perfect pentru a admira apusurile din California.

Blocul în care locuiește Andra are facilități premium, inclusiv o piscină comună și o sală de fitness pe care artista o frecventează regulat.

Mutarea în Los Angeles marchează un nou început pentru Andra Gogan, care își dorește să își dezvolte cariera pe plan internațional. Și fratele tinerei, Răzvan Gogan, s-a mutat în Statele Unite ale Americii, acolo unde studiază la o facultate de prestigiu, potrivit Libertatea.

De asemenea, decizia artistei de a pleca din România a fost influențată și de faptul că iubitul său locuiește în Statele Unite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Câți bani câștigă Andra Gogan. Activitățile care o îmbogățesc cel mai mult

Andra Goga, despre cum arată partenerul ideal pentru ea

Andra Gogan a mărturisit că își dorește lângă ea un partaner independent financiar, care să își permită să o însoțească în călătorii.

„Nu trebuie să aibă putere financiară foarte mare, însă ar trebui să fie independent financiar. Să poată să nu depindă de părinți sau să depindă de altcineva în ceea ce privește deciziile lui și bani lui. Ar fi bine să fie undeva la mijloc pentru a putea să fim fericiți. Dacă eu îmi doresc să merg în Paris mâine, pentru că am o stare proastă, eu vreau să ajung la acel nivel, momentan nu sunt, însă mi-aș dori să pot lua persoana dragă cu mine, și să își poate permite și el. Dar, în același timp am făcut multe sacrificii și din acest punct de vedere, când am vrut să fiu fericită, am investit și eu în persoana cealaltă. Îmi doream să fim amândoi fericiți, să trăim acel moment. Am realizat că nu este ok, mi-am dat seama că amândoi trebuie să fim independenți financiar pentru a putea funcționa”, declara Andra Gogan, citată de Revista Viva.