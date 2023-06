Andreea Antonescu a vorbit despre prima experiență cu jocurile de noroc. Câți bani a pierdut la un cazinou din Las Vegas

Andreea Antonescu a povestit în una dintre ultimele sale postări pe rețelele sociale despre o experiență pe care a avut-o cu jocurile de noroc în urmă cu mai mult timp, atunci când ar fi jucat pentru prima dată într-un cazinou.

Cu acea ocazie, vedeta ar fi pierdut mulți bani într-un interval de timp foarte scurt, iar episodul a lecuit-o și a învățat-o minte să nu mai introducă bani la aparate. Cu toate acestea, tentația a adus-o acum pe talentata șatenă în același loc, dar cu un scop diferit. Iată despre ce este vorba!

Citește și: Ce lecție dureroasă a învățat Andreea Antonescu odată cu moartea tatălui său. Ce face mereu când merge la mormântul părintelui ei

Ce spune Andreea Antonescu despre prima experiență cu jocurile de noroc: „Mi-am promis să n-o mai fac vreodată”

Andreea Antonescu a relatat în cea mai recentă postare de pe contul personal de Instagram cum a fost pentru ea prima experiență cu jocurile de noroc la un cazinou din Las Vegas, dar și cum a pierdut în mai puțin de 30 de secunde toți banii abia câștigați:

„Verificat. O singură dată am jucat la cazino, prima data când am ajuns în Vegas, am introdus în aparat 1 dolar, am câștigat 20, pe care i-am pierdut în 30 de secunde. Mi-am promis să n-o mai fac vreodată și de atunci singurul motiv pentru care merg la cazinourile din Las Vegas este să las aici o poză.”, a scris Andreea Antonescu pe Instagram, în dreptul unei imagini în care apare într-un cazinou din Las Vegas.

Astfel, vedeta și-a promis că nu va mai încerca niciodată o astfel de activitate, iar singurul motiv pentru care mai calcă într-un cazinou este pentru a-și face poze.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum se înțelege Andreea Antonescu cu Traian Spak, tatăl primei sale fete

În podcastul lui Ameri Nasrin, Andreea Antonescu a decis să dea cărțile pe față și să vorbească deschis despre relația cu fostul său soț, Traian Spak.

Pe lângă motivul real al divorțului lor, frumoasa șatenă a povestit că, în prezent, are o relație foarte bună cu tatăl primei sale fete, tot el fiind cel cu care s-ar fi consultat în ceea ce privește fosta relație, dar și a doua sarcină:

„(...) Îți voi rezuma povestea mea cu Traian, care a durat 14 ani. Foarte frumos. Noi ne înțelegem foarte bine și astăzi. Noi suntem prieteni. E primul om pe care îl sun în momentul ăsta și dacă mi-e bine, și dacă mi-e rău. Și reciproca e valabilă. Asta pentru că între noi chiar a fost o relație reală, bazată pe comunicare, respect și sentimente. În momentul în care noi am decis să ne separăm, nu a fost din cauza unor probleme, nu a fost cu tras de păr, scandal și amenințări. A fost foarte simplu. Eu voiam să rămân în România, să-mi continui cariera, el s-a regăsit în America. (...) El a știut și când am început relația cu Victor, el a știut și când am rămas însărcinată. Îi mai povesteam una, alta. Am discutat și în urma separării. Putea să-mi dea sfaturi și eram un pic stângace. Dincolo de fericirea lui, bucuriile lui i ce i-ar fi făcut lui bine, întotdeauna a contat să fiu eu bine.”, a zis Andreea Antonescu în podcastul „Ameritat cu Nasrin”.

Citește și: Andreea Antonescu, extrem de sexy pe străzile din America! Cât de mult îi priește cântăreței vizita peste Ocean

Lucrurile se complică pentru protagonista Zeynep în episoadele noi ▶ Vezi O poveste cu zâne în AntenaPLAY