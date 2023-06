Ce a făcut Andreea Antonescu când a început relația cu Victor Vrînceanu. Cum se înțelege cu fostul soț, Traian Spak

Andreea Antonescu a fost întotdeauna o persoană foarte discretă, motiv pentru care și-a ținut viața privată cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

De curând, artista s-a decis să dea cărțile pe față și să vorbească despre relația cu fostul său soț, Traian Spak. Mai mult decât atât, fosta concurentă a povestit despre motivul real al divorțului lor.

În podcastul lui Ameri Nasrin, vedeta a mărturisit că fostul său partener a știut de la început despre povestea ei de dragoste cu Victor Vrînceanu. Se pare că aceasta s-a consultat cu Traian Spak în ceea ce privește noul iubit și sarcina.

Cum se înțelege acum Andreea Antonescu cu Traian Spak, după despărțirea de Victor Vrînceanu

Andreea Antonescu a mărturisit că are o relație foarte bună în prezent cu tatăl primei sale fetițe, Sienna. De asemenea, aceasta a scos la iveală motivul pentru care s-a ajuns la despărțirea în cuplul lor.

„Căsnicia, pentru mine, a însemnat totul. În ciuda faptului că nu mi-am visat vreodată rochia de mireasă, mi-am dorit dintotdeauna o poveste de la început până la final. Știu că sună ciudat. Dincolo de imaginea pe care am lăsat-o eu, impresia pe care am lăsat-o, stilul de muzică pe care l-am avut, întotdeauna mi-am dorit acea poveste. De fiecare dată când am avut o relație asumată, am sperat și am crezut în ea. Mi-am dorit să fie povestea până la sfârșit. N-a fost. Sunt adepta relațiilor lungi, dar până în momentul ăsta n-a fost să fie. (…)

Îți voi rezuma povestea mea cu Traian, care a durat 14 ani. Foarte frumos. Noi ne înțelegem foarte bine și astăzi. Noi suntem prieteni. E primul om pe care îl sun în momentul ăsta și dacă mi-e bine, și dacă mi-e rău. Și reciproca e valabilă. Asta pentru că între noi chiar a fost o relație reală, bazată pe comunicare, respect și sentimente. În momentul în care noi am decis să ne separăm, nu a fost din cauza unor probleme, nu a fost cu tras de păr, scandal și amenințări. A fost foarte simplu. Eu voiam să rămân în România, să-mi continui cariera, el s-a regăsit în America. De la o relație câștigată, n-aș fi vrut să ajungem în momente în care să stăm să ne vânăm, să vedem dacă-l prind. Nu făcea sens. Pentru ce? Era absolut aberant. Eram doi oameni care au împărțit o lungă perioadă, care au un copil minunat. (…)

El a știut și când am început relația cu Victor, el a știut și când am rămas însărcinată. Îi mai povestea una, alta. Am discutat și în urma separării. Putea să-mi dea sfaturi și eram un pic stângace. Dincolo de fericirea lui, bucuriile lui i ce i-ar fi făcut lui bine, întotdeauna a contat să fiu eu bine”, a zis Andreea Antonescu în podcastul „Ameritat cu Nasrin”.

În ce relații a rămas Andreea Antonescu cu Victor Vrînceanu, după separare

Tot în cadrul podcastului, fosta concurentă de la America Express a discutat și despre relația pe care o are acum cu Victor Vrînceanu, după separere. Se pare că cei doi au rămas prieteni de dragul fiicei lor.

„Nu am ajutor. Fetița merge la Victor și mama lui, câteva zile. E greu, e greu în continuare, pentru simplul fapt că nu e ceea ce am visat.

Noi vorbim. În tot ceea ce o privește pe pitică, ne sfătuim legat de absolut orice. Ne dorim amândoi feiricirea micuței înainte de orice. Vrem să facem toate lucruile în așa fel încât înainte de orice, exact cum îmi doresc și în cazul Siennei, un copil fericit. Acum e totul foarte proaspăt. Încă e un subiect delicat pentru mine.”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.

