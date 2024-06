Andreea Antonescu, clipe de coșmar la ceas de seară. Cântăreața a fost nevoită să se ascundă. Ce a pățit

Andreea Antonescu a povestit cum a fost nevoită să se ascundă de o persoană care o hărțuia. Iată despre ce este vorba!

Andreea Antonescu se află în atenția publicului de la o vârstă fragedă. Împreună cu Andreea Bălan, ea a format trupa Andre, care a cucerit rapid inimile publicului și a devenit un adevărat fenomen pentru o întreagă generație. Celebritatea, însă, a venit și cu numeroase clipe de impas. În exclusivitate pentru ego.ro, Andreea Antonescu a vorbit despre o întâmplare pe care a trăit-o în trecut, când s-a întâlnit cu paparazzii și care a marcat-o până azi.

Citește și: Andreea Bălan și Andreea Antonescu nu își mai vorbesc după experiența America Express. Ce s-a întâmplat

Andreea Antonescu, despre momentul care a panicat-o: „A sărit pe parbriz!”

Fenomenul „Andre” acaparase o țară întreagă, astfel că mulți oameni voiau să știe totul despre Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Cântăreața a împărtășit recent o întâmplare pe care a trăit-o cu paparazzii și care a speriat-o teribil.

Articolul continuă după reclamă

„Mi s-a întâmplat! Se întâmplă și s-a întâmplat cam tot timpul! Astăzi paparazzii se comportă foarte frumos și civilizat, nu am ce să spun! La un moment dat, în schimb, s-a întâmplat ceva când eram cu Traian, nu aveam nimic de ascuns, eram oficial într-o relație. Ba, mai mult, era și o prietenă de-ale mele. Era destul de târziu, cred că opt sau nouă seara, ieșisem dintr-un mall și un paparazzo a sărit pe mașina mea efectiv! A sărit pe parbriz!

Nu aveam ce să ascund, dar m-am speriat foarte tare și m-am ascuns sub bord de frică! Acesta a fost singurul episod. Am mai avut bodyguarzi, dar nu exista așa ceva când ieșeam pe stradă! Întotdeauna am considerat că pot trăi frumos între oameni.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu, de-a lungul timpului, pe stradă sau la concerte, oamenii s-au purtat frumos cu mine, mi-au adresat cuvinte minunate. Da, la concerte este cu totul altceva! Sunt mii de oameni, se pot întâmpla multe lucruri nefericite, astfel că există pază, există poliție și mai multe. Dar așa, în viața de zi cu zi, nu!”, a declarat Andreea Antonescu pentru ego.ro.

Citește și: Fiica cea mare a Andreei Antonescu o întrece în înălțime pe mama sa. Cum arată acum Sienna Spak

Părerea Andreei Antonescu despre relația Andreei Bălan cu Victor Cornea

Recent, după ce au apărut speculații conform cărora Andreea Bălan s-ar fi căsătorit cu Victor Cornea, Andreea Antonescu a ținut să-și spună și ea părerea despre relația dintre cei doi.

Vedeta a spus că fosta ei colegă de trupă ar trebui să se obișnuiască cu astfel de zvonuri răspândite în presă despre ea, de vreme ce ea și Victor formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz.

Zvourile au apărut după ce pe legitimația Andreei pe care a folosit-o la Cupa Davis era scris numele de familie al iubitului ei. Andreea l-a însoțit pe Victor la Cupa Davis, fiind cel mai mare sprijin al lui.

„Andreea ar trebui să fie obișnuită cu tot felul de lucruri care apar de nicăieri. Orice gest, la urma urmei, este analizat. Cea mai mică chestie este analizată. Adevărul îl știm noi foarte bine! Suntem cât se poate de transparente pe paginile noastre de social media.

De exemplu, nu îmi place să expun chiar tot ce se întâmplă în casa și în familia mea, dar sunt anumite lucruri pe care le împart cu prietenii de acolo! Andreea e fericită și asta le doresc tuturor celor care își caută fericirea!”, a declarat Andreea Antonescu pentru ego.ro.