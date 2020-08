Andreea Bălan pune capăt zvonurilor! Ce s-a întâmplat între ea și George Burcea, de fapt: „A trebuit să mă apăr”

citește și: Andreea Bălan şi iubitul ei nu se mai feresc! Ce a apărut pe conturile lor de socializare! | Video

Nu de putine ori in cariera mea de peste 20 de ani, am fost atacata pe nedrept si a trebuit sa ma apar. Armura mea a fost intodeauna adevarul si voi continua sa va spun direct si sincer prin ce trec pastrand discretia necesara protectiei fetelor mele.

Acum 6 zile am primit cadou de la o agentie de voiaj o vacanta de 7 zile (22 august - 29 august) in Grecia pentru mine, Ella, Clara si mama mea. Pentru a parasi tara impreuna cu fetele mele, asa cum este legal, aveam nevoie de o imputernicire notariala din partea tatalui lor.

L-am contactat telefonic pe tatal copiilor, insa la telefon mi-a raspuns un prieten, care mi-a spus ca se afla la filmarea unei emisiuni si ca este imposibil de contactat pana la jumatatea lunii septembrie.

Am luat legatura telefonica cu producatorii emisiunii respective, pentru a-i intreba daca exista posibilitatea ca un notar pubilc sa ajunga la locul filmarii pentru semnarea actelor. Mi s-a comunicat, tot telefonic, ca aceasta posibilitate nu exista intrucat concurentii se afla in izolare stricta si nu au acces la nicio cale de comunicare.

In nicio clipa nu am sugerat sau dat de inteles ca-mi doresc inlaturarea lui din emisiunea respectiva sau orice alt proiect. Din contra, ma bucur pentru realizarile lui, avand in vedere ca si el are resonsabilitati egale fata de copiii nostri.

Am inteles situatia si din experienta stiu cum functioneaza aceste emisiuni.

Astfel am refuzat vacanta primita in Grecia si am optat pentru un sejur pe litoral in Romania saptamana viitoare cu copiii mei.

Avand in vedere ca mi-am trait mereu viata dupa principii solide si morale, sunt sigura ca si de aceasta data, adevarul va iesi la iveala.

Va pup", a scris frumoasa Andreea Bălan, pe pagina sa oficială de Facebook.