Andreea Bălan a întors toate privirile cu ținuta pe care a ales să o poarte la botezul mezinei Andreei Antonescu. Cine a însoțit-o

Astăzi are loc botezul fiicei mai mici a Andreei Antonescu, iar de la importantul eveniment nu lipsește nici prietena ei bună. Iată ce ținută a ales Andreea Bălan pentru ceremonie, dar și cu cine a venit de mână!

Andreea Antonescu trăiește în aceste momente cele mai importante clipe din viața ei, căci astăzi are loc botezul fiicei sale din relația cu Victor Vrînceanu.

La impunătorul eveniment nu avea cum să lipsească nici Andreea Bălan, care și-a făcut apariția alături de fiicele sale, dar și de mama ei. Iată cu ce ținută s-a prezentat!

Andreea Bălan a întors toate privirile cu rochia pe care a ales să o poarte la botezul mezinei Venice Victoria

Andreea Bălan și Andreea Antonescu sunt foarte bune prietene și colege de scenă. În plus, Andreea Bălan este și nașa de botez a Siennei, fiica cea mare a Andreei Antonescu.

Înainte de botezul Victoriei, Andreea Bălan și fiicele sale au făcut câteva poze în fața bisericii, aceasta exprimându-și nerăbdarea de a începe importantul eveniment din viața prietenei sale. Artista a mai venit însoțită și de mama ei, însă nu și de noul său iubit, tenismenul Victor Cornea, căci fetițele sale nu-l cunosc încă, precum ea a dezvăluit la Xtra Night Show.

Pentru ziua cea mare a bunei sale prietene, Andreea Bălan a ales să poarte o rochie într-o nuanță de un albastru cerneală, scurtă, fără bretele și cu trenă într-o parte, care i-a lăsat la vedere pieptul proeminent, dar și picioarele sculptate.

În partea de jos, artista a optat pentru o pereche de sandale în aceeași nuanță, culoarea prinzând-o de minune!

Fiicele sale și ale lui George Burcea au îmbrăcat și ele ținute de sărbătoare, realizate din tulle, accentuându-le aerul năzdrăvan. La una dintre poveștile urcate la secțiunea Instastory, Andreea Bălan a și precizat, la un moment da, că fetițele sale începuseră să se joace cu apa din cristelniță:

„Iubitele... au băgat mâna în cristelniță, gata! Nu știu dacă aveau voie, dar nu contează. Sunt năzdrăvane, da!”, a spus Andreea Bălan pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory.

Ce spune Andreea Antonescu despre faptul că Andreea Bălan nu este nașa mezinei sale: „Detalii care nu au niciun sens”

Andreea Bălan este nașa Siennei, iar mulți au rămas surprinși când au aflat că mezina Andreei Antonescu va avea altă pereche de nași. Iată cum a explicat Andreea Antonescu decizia:

„Nu are legătură una cu alta (n.r. prietenia lor cu nașii aleși). La urma urmei, nici nu știu, este o idee preconcepută conform căreia trebuie să ai aceeași pereche de nași la copii? Eu nu am auzit de așa ceva. Din câte știu, în cazul Andreei, care a avut două fetițe înaintea mea, sunt două perechi de nași total diferite. Nu înțeleg. Dacă este vorba de superstiții, eu sunt persoana care nu crede în superstiții. Nu am înțeles și nu înțeleg multe lucruri, dar am chestii mai importante asupra cărora să mă axez și să mă focusez și nu stau să dau atenție unor detalii care nu au niciun sens.”, a explicat Andreea Antonescu pentru Ego.ro, citată de Libertatea.