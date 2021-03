Andreea Bălan, dezvăluiri emoționante despre copilăria sa. Ce relație are cu tatăl său, de fapt

Artista a prezentat-o publicului și singura sa bunică care mai este în viață, iar mândria din ochii săi era evidentă.

Ce relație are Andreea Bălan cu tatăl său

Invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show, Andreea Bălan a vorbit și despre relația pe care o are cu tatăl ei. Aceasta a mărturisit că s-au împăcat de foarte mult timp, iar relația lor este una bună.

"Nu că ne-am împăcat, suntem foarte bine de mulți ani. Cu tata mă înțeleg foarte bine, noi nu a mai avut treabă de când am plecat de acasă, de la 18 ani. Doar că presa a speculat cu sunt certată cu tata, nu, nu suntem certați, pentru că nu am mai avut nimic de împărțit. Îl iubesc foarte mult și fără contribuția lui la începutul carierei mele nu aș mai fi fost astăzi aici. Era compozitorul pieselor trupei.", a mai povestit artista despre relația pe care o are cu una dintre cele mai importante persoane din viața sa.

Andreea Bălan i-a mulțumit pentru tot efortul depus tatălui ei și a vorbit foarte frumos despre el, cât și despre cariera sa în industria muzicală. Mai mult decât atât, în glasul cântăreței s-a simțit emoție și mândrie.