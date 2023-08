Andreea Bălan i-a făcut public o declarație de iubire iubitului ei, Victor Cornea. Imaginea cu cei doi a înduioșat inimile fanilor

Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Victor Cornea, jucătorul de tenis care înregistrează cea mai bună poziție în clasamentul ATP la dublu, locul 71 mondial, la 14 august 2023. Ce declarație de iubire i-a făcut artista iubitului ei.

Andreea Bălan trăiește clipe de poveste alături de iubitul ei Victor Cornea. Artista nu s-a ferit de ochii publicului încă de la început și și-a afișat relația cu multă deschidere. Mai mult decât atât, nu s-a abținut de la a-și mărturisi public sentimentele de iubire pe care le are față de sportiv.

Recent, Andreea Bălan i-a făcut o declarație de dragoste partenerului ei, recunoscând public faptul că îl iubește.

Andreea Bălan își mărturisește public iubirea față de Victor Cornea. Imaginea care înduioșat inimile tuturor

După doi ani de așteptare și introspecție, Andreea Bălan și-a deschis sufletul spre o nouă relație. Victor Cornea, un tânăr tenismen în plină ascensiune sportivă, a reușit să-i atragă atenția Andreei prin performanțele sale în lumea tenisului și disciplina de care dă dovadă în viața de zi cu zi, a mătrurisit ea la primele apariții după asumarea relației.

Acesta, recent a publicat o imagine alături de bărbat în care amândoi au un zâmbet molipsitor, însă ce a atras atenția fanilor a fost declarația Andreei Bălan: "Te iubesc", a scris ea.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară: "Bravo vouă Andreea. Felicitări că ai puterea și curajul de a o lua mereu de la capăt și atât cât ține iubești și te bucuri de fiecare moment. Asta înseamnă femeie puternică" / "Semănați perfect..." / "Oamenii ăștia chiar se potrivesc, seamănă bine amândoi!" / "Nu este degeaba proverbul cine se aseamănă, se aduna" / "Semănați! Sa fiți fericiți! Sa aveți o relație minunata și binecuvântată!".

Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea

Andreea Bălan a ales să facă public în mod oficial faptul că iubește și este iubită, în ziua în care a împlinit 39 de ani.

Artista a povestit că a fost răbdătoare și după 2 ani în care nu a avut nicio relație, ea a reușit să întâlnească un bărbat potrivit pentru ea. Andreea Bălan l-a admirat încă de cum l-a cunoscut pe tenismen, datorită performanțelor sale. Artista a spus că l-a atras la tenisment faptul că este disciplinat, puternic, muncitor și matur. Victor Cornea are 29 de ani și în prezent ocupă locul 83 la dublu în clasamentul ATP. Este în plină ascensiune și își dorește să ajungă anul acesta în top 10.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

Andreea Bălan îl însoțește pe Victor Cornea în turneele de tenis din străinătate și spune că aceste plecări sunt ca o vacanță pentru ea.

Artista a ținut să precizeze că relația ei cu părinții tenismenului este una foarte bună.

„Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus Andreea Bălan.

