Andreea Bălan, internată la spital. Ce diagnostic i-au pus medicii și care e starea ei

Andreea Bălan, primul mesaj din spital pentru fanii ei

"Neața, dragilor! Vreau să vă spun că sunt bine. M-am internat în spital luni seara cu dureri abdominale foarte mari. În urma investigațiilor doctorii au descoperit un abces abdominal. Marti ar fi trbeuit sa ma operez, dar am avut mare noroc si cu putin timp inanintea operatiei programate, s-a reusit drenarea lui. Acum sunt sub tratament si observatie. Multumesc tuturor pentru mesajele frumoase. In spital nu se permit vizite, dar alaturi de mine au fost si sunt persoanele pe care le iubesc si care sunt prezente in viata mea. Abia astept sa ajung acasa sa le strang in brate pe Ella si Clara."