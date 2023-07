Andreea Bălan, la doar câțiva metri de Kate Middleton! Cum a filmat-o vedeta pe Ducesă

Andreea Bălan și-a surprins comunitatea din mediul online, după ce a publicat mai multe imagini în care apărea Kate Middleton, vizibil la o distanță mică de aceasta. La ce eveniment au participat cele două.

Andreea Bălan a avut parte de o întâlnire memorabilă. Cântăreața și-a surprins comunitatea după ce a publicat un filmuleț în care apare nimeni alta decât Kate Middleton, la doar câțiva metri de artistă. Andreea Bălan se afla în tribune la Wimbeldon, acolo unde a mers alături de partenerul ei, Victor Conea, pentru meciul de tenis. Iată imaginile!

Andreea Bălan, la doar câțiva metri de Kate Middleton, la un meci de tenis

Artista continuă să își susțină iubitul în toate momentele importante, însoțindu-l pe acesta peste tot. De această dată, Andreea a avut însă și o surpriză, după ce și-a dat seama că locurile sale sunt la doar câțiva metri de Prințesa de Wales, Kate Middleton, dar și alături de alte persoane celebre.

În ultima perioadă, Andreea Bălan pare că nu a lipsit la niciun meci de tenis, fiind alături de Victor Conea chiar și la antrenamente. Relația celor doi pare tot mai seroasă, iar acest lucru vine la pachet și cu câteva „beneficii”. Victor o duce pe artistă în locuri exclusiviste, iar cântăreața ocupă locuri importante la meciurile sale.

Andreea Bălan a pus rapid mâna pe telefon și a filmat momentul în care Kate Middleton și-a făcut apariția, aflându-se într-o tribună alăturată. Scena a fost una cu adevărat specială, având în vedere că mulțimea s-a ridicat în picioare, în semn de respect, atunci când au văzut-o pe Ducesă. Nu doar persoanele din apropiere au făcut acest gest, ci și alți spectatori din alte tribune, fiind entuziasmați de prezența soției Prințului William la eveniment.

Andreea Bălan, despre diferența de vârstă de 10 ani dintre ea și iubitul ei, Victor Conea

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doreamc, o persoană foarte potrivită pentru mine.

Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede, și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca și suflet sunt tânără și mă comport copilărește”, a declarat Andreea Bălan, la Antena Stars.