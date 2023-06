Andreea Bălan și Andreea Antonescu au făcut show la botezul micuței Venice Victoria. Imagini de senzație de la petrecere

Andreea Antonescu și-a botezat mezina, iar la petreere i-au fost alături prietenii și familia. În stilul caracterstic Andre, cele două mebre ale trupei au luat microfoanele și au făcut un show de senzație la petrcere.

Andreea Antonescu a petrecut alături de prieteni și familie la petreerea de botez a micuței sale, Venice Victoria | Antena 1 & Instagram

Chiar dacă Andreea Antonescu a fost al doilea personaj important al evenimentului, după micuța Victoria, frumoasa mămică nu a ezitatat să-și dorească să întrețină atmosfera pe ringul de dans. Așa că, Andreea Antonescu și Andreea Bălan au trecut de la rolul de mesene la rolul de artiste și au făcut un show în stilul Andre.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan, apariții spectaculoase la botezul micuței venice Victoria

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au purtat ținute superbe la biserică, iar la petrecere cele două jumătăți ale trupei Andre au optat pentru rochii scurte și mulate, care le-au permis să se desfășoare pe ringul de dans.

Prietenii și familia, alături de Andreea Antonescu la botezul fiicei sale

Au fost clipe emoționante pentru Andreea Antonescu. La botezul mezinei sale, artista a stat foarte mult timp de mână cu fiica ei cea mare. De asemenea, la botez i-au fost alături Andreei Antonescu atât fratele, cât și mama, vizibil emoționați.

Deși sunt despărțiți, Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu, tatăl micuței Venice Victoria, au fost alături unul de celălalt la eveniment.

Dacă la biserică Andreea Antonescu a purtat o rochie lungă, desprinsă parcă din poveste, la petrecere, prietena Andreei Bălan s-a afișat într-o rochie scurtă, care i-a pus în evidență silueta, dar și picioarele superbe.

În timpul petrecerii, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au cântat „Lasă-mă, papa la mare”, „Prima iubire”, dar și „Noapte de vis”, spre încântarea invitaților prezenți la eveniment.

De asemena, la petreceea de botez, invitații s-au bucurat de venirea ursitoarelor, dar și de un tort spectaculos. Când invitații i-au cântat „La mulți ani” micuței Victoria, Andreea Bălan s-a aflat lângă Andreea Antonescu, în fața tortului.

„A fost minunat. Superb”, a transmis Andreea Antonecu la finalul petrecerii.

Andreea Bălan a mers la botezul micuței Venice Victoria, însoțită de mama și de fiicele ei.

Andreea Bălan este nașa Siennei, iar mulți au rămas surprinși când au aflat că mezina Andreei Antonescu va avea altă pereche de nași. Iată cum a explicat Andreea Antonescu decizia:

„Nu are legătură una cu alta (n.r. prietenia lor cu nașii aleși). La urma urmei, nici nu știu, este o idee preconcepută conform căreia trebuie să ai aceeași pereche de nași la copii? Eu nu am auzit de așa ceva. Din câte știu, în cazul Andreei, care a avut două fetițe înaintea mea, sunt două perechi de nași total diferite. Nu înțeleg. Dacă este vorba de superstiții, eu sunt persoana care nu crede în superstiții. Nu am înțeles și nu înțeleg multe lucruri, dar am chestii mai importante asupra cărora să mă axez și să mă focusez și nu stau să dau atenție unor detalii care nu au niciun sens.”, a explicat Andreea Antonescu pentru Ego.ro, citată de Libertatea.