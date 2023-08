Andreea Bălan l-a luat pe Victor Cornea la un concert de-ale ei. Ce i-a spus de pe scenă tenismenului care o sorbea din priviri

Andreea Bălan a susținut un concert la Bran, iar iubitul ei, Victor Cornea, a admirat-o din public. La un moment dat, artista i-a transmis de pe scenă un mesaj jucătorului de tenis.

Andreea Bălan și Victor Cornea au petrecut timp împreună în Sibiu, orașul natal al tensimenului, apoi au mers împruenă la concertul pe care avea să-l susțină artista în zona Bran.

Victor Cornea a stat în public în timpul show-ului și nu și-a luat ochii de la iubita lui, care cânta în timp ce făcea acrobații cu Petrișor. Mai mult, Victor Cornea și-a filmat iubita în timpul dansului și a publicat imaginile pe Instagram.

Citește și: Gestul romantic făcut de Victor Cornea pentru Andreea Bălan, după ce a câștigat un turneu de tenis. Ce cadou i-a oferit artistei

Andreea Bălan, declarație superbă de dragoste pentru Victor Cornea, în timpul unui concert

La un moment dat, Andreea Bălan s-a oprit în timpul spectacolului, s-a uitat la Victor Cornea și i-a șoptit: „Te iubesc”. Vedeta a continuat apoi show-ul, spre încântarea publicului.

Andreea Bălan a avut un concert superb, alături de trupa ei de dans. Fanii au aplaudat-o cu entuziasm, iar iubitul ei, Victor Cornea, a sorbit-o din priviri pe jurata Te cunosc de undeva!

Citește și: Cât valorează casa Andreei Bălan. Suma uriașă la care artista și-a estimat imobilul. Vedeta a făcut turul locuinței | VIDEO

Se pare că relație dintre Andreea Bălan și Victor Cornea decurge minunat. Artista îl însoțește în turnee pe tenismen, iar bărbatul îi e alături cântăreței în concerte. Cei doi se apreciază reciproc pentru profesiile lor, iar Andreea Bălan chiar le duce pe fiicele ei la tenis.

Victor Cornea și Andreea Bălan publică des imagini împreună și își fac declarații și cimplimente în public. Recent, tenismenul a scris „Regina mea” în dreptul unei fotografii cu Andreea Bălan.

Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea

Andreea Bălan a ales să facă public în mod oficial faptul că iubește și este iubită, în ziua în care a împlinit 39 de ani.

Artista a povestit că a fost răbdătoare și după 2 ani în care nu a avut nicio relație, ea a reușit să întâlnească un bărbat potrivit pentru ea. Andreea Bălan l-a admirat încă de cum l-a cunoscut pe tenismen, datorită performanțelor sale. Artista a spus că l-a atras la tenisment faptul că este disciplinat, puternic, muncitor și matur. Victor Cornea are 29 de ani și în prezent ocupă locul 83 la dublu în clasamentul ATP. Este în plină ascensiune și își dorește să ajungă anul acesta în top 10.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat foate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritulitate. Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte imresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

Andreea Bălan îl însoțește pe Victor Cornea în turneele de tenis din străinătate și spune că aceste plecări sunt ca o vacanță pentru ea.

Artista a ținut să precizeze că relația ei cu părinții tenismenului este una foarte bună.

„Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus Andreea Bălan.