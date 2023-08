Cât valorează casa Andreei Bălan. Suma uriașă la care artista și-a estimat imobilul. Vedeta a făcut turul locuinței | VIDEO

Andreea Bălan s-a lăsat filmată în timp ce făcea turul casei și a spus la ce sumă se ridică valoarea locuinței sale.

Andreea Bălan și-a estimat casa la suma de 850.000 de euro, precizând că zona din București în care locuiește este foarte bună și că locuința este foarte mare și frumoasă. Artista a publicat un videoclip pe TikTok, unde unul dintre prietenii săi a filmat-o făcând turul casei sale și oferind informații despre locuința în care stă alături de mama ei și de cele două fiice.

Ella și Clara au foarte mult spațiu de joacă atât în interior, cât și în curtea amenajată cu tobogane și leagăne.

Întrebată cât ar costa casa în care locuiește, Andreea Bălan a estimat-o la o sumă foarte mare și a explicat de ce.

Cum arată casa Andreei Bălan și cât valorează locuința sa

„Ținând cont că e zona foarte bună, casa e foarte mare, stau în Pipera, cred că valorează în jur de 850 de mii de euro. Are 340 de mp pe un teren de 500 de metri și are multe-multe camere, 2, sau 3 locuri de parcare. Are două intrări pentru că a fost construită ca duplex inițial, dar acum este o casă mare”, a spus Andreea Bălan.

Artista este foarte atașată de casa pe care a construit-o și și-a creat toate facilitățile. Cameramanul a fost surprins să vadă că în casa Andreei Bălan se regăsește o cameră cu rol de spălătorie.

Andreea Bălan a explicat că are nevoie de o spălătorie în casă, pentru cei doi copii ai ei.

„Aici este spălătoria. Spălăm cu 2 mașini de spălat, cu uscător, călcător, tot ce trebuie pentru că avem 2 copii. Când suntem cu copii sunt multe lucruri de spălat.”

Andreea Bălan a arătat și livingul, unde are un colț de făcut poze.

„Aici este living-ul cu 120 de metri pătrați. Bucătăria e și ea foarte mare. Mama gătește cel mai bine și are grijă de noi trei”, a spus Andreea Bălan în videoclipul postat pe TikTok

Nu este prima oară când Andreea Bălan face turul locuinței sale. La Emisiunea Întrebări de Nerăspuns de pe AntenaPLAY. Andreea Bălan s-a lăsat filmată în locuința sa și a povestit care este colțul ei preferat din casă: „Colțul meu preferat din casă este acolo unde sunt poze cu amintirile noastre. O să mi le schimb pe parcurs, în funcție de amintirile pe care o să le mai facem”.

Pusă în situația de a-și descrie locuința, Andreea Bălan a răspuns: „Caldă, primitoare și cu energie pozitivă. Nu mi-ar plăcea să mă trezesc nicăieri în afară de acasă. Îmi place la mine acasă foarte mult”.

