Andreea Bălan, primele declarații după ce a fost externată: ”Am înviat din morți!” 

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, ea a mărturisit că abia așteaptă să o vadă pe Ella, pentru că ea nu a venit la spital.

”Astăzi mă simt bine, nu m-am lăsat doborâtă. Când mi-au povestit prin ce am trecut a fost ”Ce tare. Am înviat din morți!”. Am un soț extraordinar, care atunci a stat pe hol și era foarte panicat. Abia aștept să o văd pe Ella, pentru că ea nu a venit aici. Mi-aduc aminte, vag, de la Reanimare, știu că eram plină de cabluri și atât. Sunt norocoasă. ”, a mărturisit acesta.