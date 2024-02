Andreea Bălan și Victor Cornea, moment emoționant în aeroport, de față cu toți! Ce mesaj a primit artista pe un bilet

Andreea Bălan a filmat momentele emoționante petrecute în aeroport, atunci când ea și Victor Cornea au luat zboruri diferite. Mesajul artistei a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online.

Andreea Bălan trăiește de ceva timp o frumoasă poveste de dragoste cu sportivul Victor Cornea. Cei doi par mai fericiți ca niciodată și recent au ales să își petreacă Dragobetele într-o locație de vis din Brazilia.

La aeroport, cei doi au avut parte de un moment emoționant, ce a fost filmat de artistă și publicat ulterior pe Instagram. Acesta a fost momentul în care Andreea Bălan a primit un bilet cu un mesaj inedit de la Victor Cornea.

În iunie 2023, Andreea Bălan și Victor Cornea au recunoscut faptul că formează un cuplu și, de atunci, nu s-au mai ferit să se afișeze împreună la tot felul de ocazii.

La nici o lună după ce a zburat pe un alt continet pentru a-i fi alături lui Victor Cornea la Australian Open, Andreea Bălan a plecat din nou, la începutul lunii februarie, împreună cu iubitul ei la un nou turneu. La finalul lunii, artista a fost prezentă la turneul său de la Rio de Janeiro.

După competiție, Andreea Bălan și Victor Cornea au ales să petreacă Dragobetele la o locație de vis numită „Pão de Açúcar”. Este o stâncă în Brazilia care în traducere ar însemna „pâine din zahăr”. Stânca de granit, cu o înălțime de 396m se află în golful Guanabara (Oceanul Atlantic) din Rio de Janeiro. Locația este una extrem de apreciată de turiști din întreaga lume pentru priveliștea de vis pe care o oferă.

Ulterior, cei doi îndrăgostiți au fost nevoiți să se despartă și să ia zboruri către locații diferite. Andreea Bălan s-a întors în România, în timp ce Victor Cornea a plecat spre Chile, la un nou turneu de tenis.

Artista a avut parte de momente emoționante în aeroport și acesta a fost și clipa în care a primit un bilet cu un mesaj neașteptat de la iubitul ei, Victor Cornea.

Dar poate că ceea ce i-a surprins cel mai mult pe urmăritorii vedetei a fost mesajul de apreciere față de partenerul ei:

„Deseori ne luam ramas bun in aeroport si zburam spre destinatii diferite. Aseara in Rio am avut portile de imbarcare in acelasi loc si cu greu ne-am dezlipit unul de celalat 🥹 Eu am zburat spre casa 👩‍👧‍👧 si el la un nou turneu 🎾 in Chile. Un jucator de tenis profesionist din top 100 mondial (Victor este pe locul 64 in lume si singurul roman in top) este plecat de acasa 40 de saptamani pe an, iar viata sa, se defasoara printre avioane, in diferite tari si hoteluri in fiecare saptamana. E nevoie de o forta mentala foarte mare si de o determinare foarte puternica, ca in fiecare saptamana sa o iei de la capat la un alt turneu cu acelasi entuziasm si placere, indiferent de ce rezultat ai avut la cel precedent. @victorcornea❤️ ai toata admiratia mea, pentru tot ce esti, pentru putere, ambitie, determinare si pentru tot ce ai realizat si vei realiza, si-ti multumesc pentru iubirea sincera si minunata pe care o traim si pentru ca mergem mana in mana pe acest drum called life 🥹🌎✨🙏 #grateful #love 🙏❤️🥹”, a scris Andreea Bălan în dreptul clipului video publicat pe Instagram.

