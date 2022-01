Andreea Bălan, vacanță de vis în Mexic. Cum s-a relaxat și ce experiențe a trăit acolo. Imagini de senzație

Andreea Bălan s-a distrat de minune în Mexic, unde nu a mai mers de multă vreme și unde s-ar întoarce de fiecare dată cu aceeași bucurie. Cântăreața a mai fost și în trecut în acea zonă, dar acum a profitat de invitația unor prieteni apropiați și s-a bucurat de un timp petrecut alături de ei.

Andreea Bălan, vacanță de vis în Mexic. Cum s-a deistrat artista și jurata de la Te cunosc de undeva

Andreea Bălan a intrat în legătură directă în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, XNS, unde a mărturisit că s-a distrat de minune în Mexic.

''E foarte departe, zborul e lung, e obositor, am zburat 17 ore, nu e ușor să faci astfel de vacanțe. Adică poți să faci de două ori pe an maxim, dar îți revii greu. O să merg și la schi, în curând, în Austria, dar între timp am făcut un mic popas în Mexic, în Tulum. La invitația unor prieteni care erau deja acolo. A fost o plecare inopiantă. Am stat câteva zile și mi-a plăcut foarte mult pentru că îmi era dor de Mexic. Am mai fost în Mexic atunci cu Campionatul Internațional de Dans, când am fost cu Petrișor'', a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Iată ce le-a cumpărat fiicelor sale și cum au așteptat-o acestea:

''Pentru că acolo sunt foarte multe, fie jucării, fie rochițe cusute manual, le-am luat foarte multe rochițe, le-am luat și gentuțe pictate manual, plus jucării cusute cu tot felul de modele. Foarte frumoase, le-au plăcut foarte multe. Le-au îmbrăcat, le-au pozat, le-am aranjat în dulap. A fost sărbătoare când am ajuns acasă. Acum, în vacanță, nu îmi mai cumpăr mie lucruri, le cumpăr lor. De fiecare dată când intram în magazin mă uitam mai întâi să le cumpăr lor și apoi ce să-mi cumpăr mie'', a mai adăugat artista la Xtra Night Show, ptrivit spynews.ro.

Andreea Bălan își dorește să-și achiziționeze un apartament în Dubai

Andreea Bălan are planuri mari. Aceasta și-a propus să-și cumpere un apartament în Dubai pe care să-l dea în chirie atunci când nu locuiește ea în el. Este foarte încântată și speră ca lucrurile să fie exact cum și-a propus ea.

Cântăreața are planuri de viitor și nu se dă înapoi de la ele. Dar are de la cine să învețe, alături de ea, în această experiență au fost și surorile de la Bambi, care deja și-au achiziționat apartamente în Dubai.

“Pentru că ne-a plăcut foarte mult când am fost aici în Dubai în vacanță și de ce nu să avem și noi aici o locație, un apartament în Dubai, ca să venim iarna 2-3 luni, jumătate de an și să stăm aici. Investiția ar fi ceva, se poate plăti în rate, doi ani de zile. Așa că mă voi gândi serios”, a spus Andreea Bălan pe Youtube.

Andreea Bălan s-a născut pe 23 iunie 1984, iar primul contact cu televiziunea l-a avut la vârsta de 10 ani, când a cântat la emisiunea Ba Da, Ba Nu. În 1999-2001 a făcut parte din trupa fenomen André, iar apoi și-a început cariera solo, reușind să se diferențieze printre vedetele din România, datorită spectacolelor sale în care muzica și coregrafiile spectaculoase se îmbină perfect.

Ca studii, Andreea Bălan a absolvit Facultatea de Filosofie și Jurnalism din cadrul Universității Spiru Haret. Din anul 2012 Andreea Bălan este jurată la show-ul Te cunosc de undeva! de pe Antena 1, punctând mișcarea scenică a concurenților. În prezent, Andreea Bălan este mama a două fetițe pe nume Ella și Clara și din 2019 a reluat proiectul André. În 2018 Andreea a intrat în lumea vloggerilor și a început să-și țină fanii la curent în ceea ce privește viața ei de zi cu zi. Artista își împarte timpul între emisiunea Te cunosc de undeva!, concerte, vlog, repetiții, ședințe foto și familie.

