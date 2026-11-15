Andreea Bănică a descoperit secretul unei silutele de invidiat la orice vârstă. Pe ce mizează artista: „Mână în mână cu doctorii”

Andreea Bănică are 48 de ani și arată impecabil. Iată ce a dezvăluit artista că face pentru a se menține în formă.

Andreea Bănică reușește să își mențină silueta și să aibă o formă fizică ce atrage atenția chiar și la 48 de ani. Artista a dezvăluit ce preocupări are pentru a se menține în formă și ce rol joacă specialiștii în rutina sa, mărturisind că acordă o atenție deosebită alegerilor pe care le face pentru propria îngrijire.

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Andreea Bănică a descoperit secretul unei silutele de invidiat la orice vârstă

La 48 de ani, Andreea Bănică își menține forma fizică printr-o rutină care include activitate fizică, mișcare și o alimentație echilibrată. Artista a vorbit despre obiceiurile pe care le respectă, dar și despre importanța controalelor medicale periodice.

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„Au trecut anii și trec în continuare. Dacă o femeie are grijă de ea, ar trebui să nu se vadă sau să se vadă mai puțin. În primul rând, mi-am creat o rutină, fac sport, mișcare, nu mă dau în lături de la mișcare, mănânc ce trebuie”, a declarat Andreea Bănică pentru SPYNews.

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Pe lângă activitatea profesională, Andreea Bănică are o familie frumoasă alături de soțul său, Lucian Mitrea, cu care formează un cuplu de peste trei decenii. Cei doi s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, Sofia și Noah. Artista a vorbit în repetate rânduri despre rolul important al familiei în viața sa și despre dorința de a petrece cât mai mult timp alături de copii.

Andreea Bănică consideră că înaintarea în vârstă nu presupune neapărat schimbări majore ale aspectului fizic, mai ales în condițiile unui stil de viață echilibrat. În cazul său, rutina zilnică presupune practicarea sportului, mișcare și o alimentație atent aleasă.

Artista acordă, de asemenea, atenție controalelor medicale și păstrează legătura cu specialiștii care o monitorizează, printre care se numără diabetologul și ginecologul. Andreea Bănică urmărește informațiile și noutățile din domeniul medical și spune că recomandările medicilor o ajută să adopte măsurile potrivite.

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„La acest moment, sunt tot timpul la curent cu foarte multe lucruri, sunt mână în mână cu doctorii care au grijă de mine, de sănătatea mea. Mă interesează tot ce se întâmplă în domeniul medicinei, sunt în continuă legătură cu diabetologul, ginecologul, despre sănătatea mea, despre ce trebuie să fac la momentul acesta”, a mai spus artista.

Totodată, aceasta pune accent pe prevenție și pe alegerea specialiștilor cărora le încredințează îngrijirea sa, dorindu-și să se mențină într-o stare bună pentru a se bucura cât mai mult timp de familie și pentru a le fi alături copiilor săi.

„Nu vreau să mă las așa pe mâinile oricui și vreau să am grijă de mine, să fiu sănătoasă, să pot să-mi cresc copiii și să am grijă de ei cât mai mult timp. Eu sunt cu prevenția, îmi place să previn tot ce se poate întâmpla rău în viața mea”, mai spune Andreea Bănică.