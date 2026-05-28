Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum îi poate sta cu părul brunet ca pana corbului

Andreea Bănică a apelat la o schimbare radicală de look. Vedeta a renunțat la părul blond, iar noua culoare o prinde foarte bine.

Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 10:36 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 11:12
Andreea Bănică a apelat la o schimbare radicală de look
Andreea Bănică a luat pe toată lumea prin surprindere cu ultimele sale apariții din mediul online. Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, cântăreața nu a ezitat să își anunțe fanii că a făcut o schimbare radicală de look.

Artista a decis să treacă printr-o transformare uluitoare. Așadar, a renunțat la părul blond. Toți au fost uluiți când au văzut-o brunetă. Un lucru este cert, noua culoare o prinde foarte bine pe vedetă.

Cum arată Andreea Bănică cu părul brunet ca pana corbului

Andreea Bănică nu mai arată deloc așa cum au cunoscut-o fanii. De curând, cântăreața a hotărât să își schimbe look-ul pentru noul său videoclip. Noua culoare a părului îi scoate în evidență ochii, dar și superbele trăsături ale feței.

„Toată lumea vede 30 de secunde dintr-un videoclip. Puțini văd orele de filmare, oboseala, presiunea, nopțile târzii, durerile de spate, emoțiile, nesiguranțele și sacrificiile din spatele lor. Jobul acesta pare glam din exterior… dar, de multe ori, e un full-time job care îți consumă energia, timpul și viața personală. Și totuși… continui. Din pasiune. Din iubire pentru muzică. Pentru voi! ❤️

Am muncit enorm pentru ceea ce urmează. Iar acesta este doar începutul. Urmează o serie nouă de piese și videoclipuri… poate cele mai personale de până acum. Sper să fiți aici. Să le simțiți. Să mă susțineți!”, a fost anunțul Andreei Bănică din dreptul fotografiei în care are părul brunet ca pana corbului.

Mai mult, vedeta a îmbrăcat și o rochie roșie care i-a pus într-o lumină senzațională noua schimbare.

Postarea Andreei Bănică a strâns mai bine de 6 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Mulți au apreciat-o pentru schimbarea radicală de look, spunându-i că îi stă foarte bine cu părul brunet.

„Wow! Nu aș fi crezut că îți poate sta atât de bine brunetă, până acum! Superbă, de-a dreptul! Cred că ți se potrivește foarte bine, mai ales datorită culorii ochilor albaștri”, „Foarte tare schimbarea.... chiar și pentru un clip. Te știu cum ești cu blondul, nu m-am gândit o secundă că te-ai vopsit!🙈 îți stă fabulos brunetă! Bravo”, „Ce ai făcut cu Andreea Bănică? Wow, îți stă superb” sau „Deci îți stă bombă cu această culoare a părului”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Nu se știe dacă schimbarea este permanentă sau a apelat doar la o perucă, însă brunetul i se potrivește de minune vedetei. Fanii au recunoscut-o cu greu, însă complimentele nu au întârziat să apară atunci când și-au dat seama cine este, de fapt, în fotografie.

Prin intermediul postărilor sale, Andreea Bănică a dat se înțeles că urmează să lanseze noi piese senzaționale.

