Andreea Bănică a povestit la Furnicuțele care a fost cel mai dificil moment din viața sa personală alături de Lucian Mitrea cu care formează un cuplu de peste 30 de ani.

Andreea Bănică a dezvăluit cel mai dificil moment din cei peste 30 de ani de relație cu Lucian Mitrea. „Eu mă supăram…” | antena 1

Andreea Bănică a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente din viața personală, dezvăluind că nici relația de peste 30 de ani cu Lucian Mitrea nu a fost lipsită de provocări.

Andreea Bănică a dezvăluit cel mai dificil moment din cei peste 30 de ani de relație cu Lucian Mitrea

Artista a povestit cum venirea pe lume a fiului lor, Noah, a adus schimbări importante în dinamica familiei și a pus la încercare echilibrul dintre cei doi parteneri.

Cântăreața a mărturisit că, după nașterea băiețelului, și-a dorit să stabilească anumite reguli în casă, mai ales în ceea ce privește educația copiilor. Avea în minte un anumit mod în care lucrurile ar fi trebuit să se desfășoare și își dorea ca aceste principii să fie respectate.

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Numai că, în practică, lucrurile nu erau întotdeauna atât de simple. Diferențele de abordare dintre ea și Lucian au dus la momente tensionate, iar reacțiile copilului amplificau uneori neînțelegerile dintre părinți.

„Când l-am născut pe Noah, eu, ca mamă, încercam să implementez niște reguli în casă. Am stat de vorbă, eu voiam să implementez niște reguli în educația copiilor și în special a lui Noah și îmi doream să se întâmple niște lucruri în felul meu”, a povestit Andreea Bănică.

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Andreea Bănică și Lucian Mitrea au învățat să facă compromisuri de dragul familiei

Artista a explicat că momentele tensionate apăreau mai ales atunci când Noah începea să plângă. Situațiile respective îi afectau atât pe ea, cât și pe soțul său, fiecare având propriile reacții și propriul mod de a gestiona lucrurile.

„Noah începea să plângă, Lucian se supăra, eu mă supăram. Ușor-ușor am lăsat unul de la altul, viața ne-a făcut mai înțelepți”, a mărturisit artista.

Andreea Bănică a lăsat să se înțeleagă că maturizarea și experiențele trăite împreună i-au ajutat să găsească un echilibru. În timp, cei doi au înțeles că nu este necesar ca toate lucrurile să se întâmple după dorința unuia dintre ei și că, într-o familie, compromisurile sunt esențiale.

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Deși au trecut prin perioade dificile, artista și Lucian Mitrea au rămas împreună și au construit o familie frumoasă. Povestea lor de dragoste durează de peste trei decenii, iar experiențele prin care au trecut le-au oferit ocazia să se cunoască mai bine și să devină mai înțelepți.

Dincolo de cariera muzicală și de succesul de pe scenă, Andreea Bănică a demonstrat că viața de familie presupune răbdare, înțelegere și capacitatea de a lăsa uneori de la tine.