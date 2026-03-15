Primele imagini din noua casă a Andreei Bănică. Artista și-a amenajat grădina ca în reviste: „Este plantată cu mâinile noastre"

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 15 Martie 2026, 17:45 | Actualizat Duminica, 15 Martie 2026, 11:56
Primele imagini din noua casă a Andreei Bănică. Artista și-a amenajat o grădină ca de reviste: „Este plantată cu mâinile noastre” | Captură Instagram

Artista a făcut o schimbare importantă în viața sa și, după mai mulți ani petrecuți în aceeași zonă din București, a decis că a venit vremea să se mute într-o nouă locuință. Totuși, noua casă nu este foarte departe de cea veche, potrivit Cancan.

Deși despărțirea de casa în care a locuit atâția ani a fost grea, Andreea Bănică s-a implicat trup și suflet în renovarea noii locuințe și a pus mare preț pe fiecare detaliu. Vedeta le-a făcut fanilor și un tur virtual al casei.

Citește și: Andreea Bănică, atac dur la adresa influencerilor. Ce a „supărat-o” pe artistă: „Au niște aere...”

Cum arată noua locuință a Andreei Bănică

Andreea Bănică a împărtășit cu fanii săi cum a ales mobila casei cu etaj, dar și ce a determinat-o să facă aceste alegeri.

„Masa din lemn masiv cu scaunele din living, toate sunt făcute pe comandă, pe gustul și nevoile noastre. Am optat să lucrez cu producătorii romani pe care îi susțin mult, apreciez calitatea materialelor și finisajele lor de multe ori peste producatoriii externi”, a dezvăluit Andreea Bănică pe contul său de Instagram, citată de Cancan.

„Sper că de acum înainte să pot găsi produse românești care să împlinească nevoile noastre și să terminam în sfârșit toată casa. Mai avem de căutat tablouri, masa de cafea din livingul mare, veioze, oglinzi, decorațiuni care să întregească designul”, a adăugat artista.

Andreea Bănică nu s-a lăsat mai prejos nici în ceea ce privește curtea exterioară și a amenajat-o ca în revistele de design interior, cu plante decorative, gazon și pietriș.

„Nu am avut designer pe care să îl plătim cu mii de euro cum se poartă mai nou (...) Fiecare plantă în parte este plantată de și cu mâinile noastre, iar, în timp, am ajuns să cunoaștem multe despre ele. Plantele dau viață și binecuvântează aerul de care avem atâta nevoie. Primăvara mă trezeam cu gândul să văd ce pom a mai înmugurit și îi vedeam evoluția de la o zi la alta, iar atunci când înflorea mă bucurăm ca un copil mic când vede o jucărie”, a declarat Andreea Bănică, potrivit Cancan.

În ciuda faptului că s-a mutat, Andreea Bănică va merge să viziteze și fosta casă, deoarece pentru artistă tot ce a clădit are o importanță enormă.

„Probabil îmi voi băga nasul în ea și pe viitor, să îmi văd florile dragi. Ce este bine, faptul că ne vom întoarce în același loc, pe partea dreapta însă, la un număr fără soț care are o însemnătate mare (nimic nu este întâmplător) ziua de naștere a Sofiei!”, a mai mărturisit Andreea Bănică, potrivit sursei menționate mai sus.

Citește și: Andreea Bănică a răbufnit după valul de critici la adresa ținutelor sexy pe care le poartă: „Ciocul mic!”. Ce mesaj a transmis

Costel Bojog, mărturisiri rare despre familia sa: „Fiica mea s-a născut cu trisomie 21”. Drama neștiută din viața comedi...
AS.ro Popescu nu se descurca cu 2.000 de euro pe lună şi vinde acum maşini aduse din Germania Popescu nu se descurca cu 2.000 de euro pe lună şi vinde acum maşini aduse din Germania
Observatornews.ro Satul unde au mai rămas doar 20 de suflete. Cel mai tânăr locuitor are 22 de ani Satul unde au mai rămas doar 20 de suflete. Cel mai tânăr locuitor are 22 de ani
Antena 3 Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
SpyNews Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Cum arată astăzi actrița principală din „Celeste”. Dora Baret are în prezent 85 de ani
Cum arată astăzi actrița principală din „Celeste”. Dora Baret are în prezent 85 de ani
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales Catine.ro
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al...
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum... Elle
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă aperitiv cu spanac, brânză și nuci. Un preparat gustos și spectaculos
Tartă aperitiv cu spanac, brânză și nuci. Un preparat gustos și spectaculos HelloTaste.ro
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România... Antena3.ro
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
4 luni de naștere ale celor mai buni bunici
4 luni de naștere ale celor mai buni bunici Jurnalul
Lia Olguța Vasilescu o pune la punct pe mama premierului Ilie Bolojan: Luați-l acasă pe mititel!
Lia Olguța Vasilescu o pune la punct pe mama premierului Ilie Bolojan: Luați-l acasă pe mititel! Kudika
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București Redactia.ro
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor Observator
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone UseIT
Ciuperci umplute cu brânză și spanac la cuptor. Un preparat simplu și hrănitor
Ciuperci umplute cu brânză și spanac la cuptor. Un preparat simplu și hrănitor Hello Taste
