A spus totul! Andreea Bănică a fost victima violențelor repetate: „Nu meritam să mănânc bătaie”

Copilăria îi dă fiori unei vedete de la noi! Nu îi este ruşine să recunoască prin ce chinuri a trecut. Andreea Bănică a vorbit despre violenţa din familie. Artista a făcut declaraţii neaşteptate, pe blogul său personal.

"Nu îmi e rușine să recunosc că am mâncat bătaie când eram mică. Adult fiind acum, îmi dau seama că făceam și eu năzbâtii ca orice copil, dar nu consider că meritam să fiu bătută, cum nu cred că vreun copil pe lumea asta merită să fie tratat așa. Simplul fapt că un părinte ridică mâna la copilui lui, trezește în copil niște frustrări și semne de întrebare (...) Când eram mică aveam parte de scandaluri, de bătăi de fugit de acasă și nu a fost ușor să trăiesc așa. Când am împlinit 18 ani și am văzut că pot să plec și să fac ceva pe picioarele mele departe de casă, m-am bucurat. Dar mi-a fost greu să știu că o las pe mama cu tatăl meu, care era bolnav și din cauza bolii devenea recalcitrant și își vărsa nervii și frustrările pe noi. În niciun caz nu pot să zic că din episoadele de violență am învățat ceva sau am devenit mai bună. Dar mi-am jurat că eu nu voi sta niciodată lângă un bărbat care va ridica mâna la mine și mai ales la copiii mei", a scris artista într-o postare pe internet.