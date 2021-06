Andreea Bănică, operată de urgență! Ce intervenție a fost nevoită să-și facă solista

Andreea Bănică s-a lăsat pe mâinile medicilor pentru o intervenție de urgență la nas. Marți, 1 iunie, chair de ziua copilului, artsta va suferi o operație de rinoplastie, pentru a-și rezolva deviația de sept. Artista a amânat intervenția chirugicală timp de cinci ani, din cauză că s-a temut de bisturiu.

Andreea Bănică, operație de urgență

Problemele de respirație, care s-au dezvoltat de-a lungul timpului, au determinat-o pe cântăreață să nu mai aștepte nici o clipă și să se lase pe mâna chirurgului.

Citește și: 1 iunie, Ziua Copilului. Cele mai frumoase poze publicate de vedete cu micuții lor

„Urmează să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine. Eu am probleme foarte mari, respir greu și dacă e frig, și dacă e cald. Nu suport nici aerul condiționat că mi se înfundă nasul. Pe lângă faptul că am o deviație de sept, am și cornetele mărite”, și-a anunțat Andreea Bănică, fanii de pe Instagram.

Andreea Bănică a aflat să suferă de deviație de sept de 5 ani

Andreea Bănică a descoperit faptul că suferea de deviație de sept cu 5 ani în urmă, în urma unei investigații RMN, însă i-a fost teamă să meargă la medic pentru operație. Dar timpul s-a scurs, iar artista a mers astăzi să-și rezolve problema.

Citește și: Ce înălțime are Andreea Bănică. Detaliul pe care foarte puțini l-au știut despre artistă

„Deviația de sept am descoperit-o cu mult timp în urmă, pentru că mi-a ieșit pe un RMN pe care îl fac la șase luni, având un adenom hipofizar fac acest RMN. Atunci când l-am făcut prima oară, în urmă cu vreo 5 ani de zile, mi-a ieșit această deviație. Și tot mi-a ieșit de fiecare dată și tot bătea la ușă. Este un subiect delicat pentru mine, inițial trebuia să mă operez pe 24 iunie, însă doctorul m-a sunat și m-a întrebat dacă pot mai devreme. Când am auzit pe 1 iunie am avut un șoc! Am stat de vorbă cu Lucian și el a zis: <da, fă-o cât mai repede! Te susțin, sunt lângă tine>. Până la urmă m-am hotărât. Mi-e frică, fraților! Mi-e frică”, a mai spus artista.

Soțul artistei a avut aceeași problemă în adolescență

Solista a fost îmbărbătată însă de soțul ei, Lucian Mitrea, care a suferit și el o operație de deviație de sept în adolescență.

Citește și: Andreea Bănică, surprinsă fără strop de machiaj. Care este adevărul despre tenul său

“Într-adevăr, Lucian s-a operat și el de deviație de sept în adolescență, dar la el mi-a povestit că a fost horror, i-au dat cu dalta și cu ciocanelul. Nici nu vreau să mă gândesc. Știu că acum există altă tehnică”, a adăugat solista, într-un Instastory.

Cata doua episoade noi din Keeping Faith in fiecare sambata pe AntenaPLAY. Hai sa vezi ce se intampla un noul sezon