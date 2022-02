Andreea Ibacka, fotografia înduioșătoare cu ea din copilărie. Cum au reacționat fanii

Andreea Ibacka, care a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu câteva luni, a publicat pe Instagram amintiri din copilărie și le-a arătat fanilor cum era când avea aproximativ 2 ani.

Micuța cu ochii albaștri avea părul blond și era tunsă scurt, fiind adorabilă. Fanii nu au putut rezista drăgălășeniei și au înroșit butonul de like și mulți dintre urmăritori au complimentat-o pe Andreea în secțiunea de comentarii.

Cum arăta Andreea Ibacka în copilărie

Se vede de unde moștenește fiica ei, Namiko, trăsăturile feței pentru că seamănă foarte mult cu Andreea atunci când era mică.

La descrierea postării, actrița a adăugat:

“Dulceață de fetiță”

“Vaaaai, ce mocuță 😍”

“Andreea ești foarte frumoasă!! ❤️❤️❤️”

“Namiko blondă ❤️”

În prezent, Andreea Ibacka este mămică cu normă întreagă, petrecând foarte mult timp cu copii ei, Namiko și Tiago. În ciuda programului foarte încărcat, frumoasa blondină a anunțat că își dorește să revină curând pe micile ecrane și are multe proiecte în plan.

Ea își dorește să revină pe platourile de filmare, chiar dacă a născut în urmă cu aproximativ 4 luni cel de-al doilea copil.

Andreea Ibacka, viața de mamă cu 2 copii

Actrița a oferit detalii neașteptate despre viața cu doi copii, chiar printr-un interviu pentru Xtra Night Show. Andreea Ibacka a ținut neapărat să evidențieze faptul că băiețelul nu seamănă, la caracter, cu surioara lui. Namiko a fost foarte liniștită când era doar în bebeluș, în timp ce Tiago se trezește din oră în oră.

„Când mă gândeam că la cel de-al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic, că practic am trecut prin toate etapele, toate emoțiile și va fi mult mai ușor, nu a fost chiar așa. Tiago a avut ceva probleme cu colici, mai grave decât cele pe care le-a avut Namiko, iar de trei luni jumătate, noi nu dormim.

Am ajutor pe timpul zilei, dar tura de noapte îmi revine pentru că alăptez, lucru care se întâmplă foarte des. Mă redescopăr mai liniștită, mai calmă, mai răbdătoare decât oricând, ceea ce mă bucură. Îmi dau seama că micuțul nu are nicio vină, el se chinuie, iar atunci am toată răbdarea.”, a povestit Andreea Ibacka despre cele 3 luni jumătate alături de fiul său, la Antena Stars.

Cum arată Andreea Ibacka fără machiaj

Frumoasa actriță din serialul Adela, Andreea Ibacka, a început să fie din ce în ce mai activă în mediul online, surprinzându-și aproape zilnic cei 548.000 de urmăritori de pe Instagram cu conținut nou. Responsabilitățile viații de mămică nu o opresc pe Andreea din a păstra legătura cu fanii săi.

Andreea a avut curajul să le arate fanilor ei chipul său fără machiaj, în urmă cu câteva zile. Cu un zâmbet larg pe față, Andreea nu și-a mai ascuns cearcănele în spatele unui strat de machiaj și a recunoscut că așa arată chipul ei. Chiar dacă lipsa somnului se vede, frumoasa actriță are un chip cu trăsături unice, fiind extrem de frumoasă și fără makeup.

