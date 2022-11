Andreea Marin a vorbit despre educația pe care i-a oferit-o fiicei sale. Cum a ales prezentatoarea să o crească pe Violeta

Andreea Marin are o fiică la fel de frumoasă ca părinții ei. Copila care rezultă din căsnicia cu Ștefan Bănică Junior a fost educată să aibă o relație transparentă cu mama ei și să cunoască anumite reguli atunci când acestea se impun.

Cum a ales Andreea Marin să își educe fata: „Da, existe limite”. Care sunt valorile la care prezentatorea ține cu sfințenie

Andreea Marin a fost întrebată despre relația pe care o are cu fiica sa, dar și despre cum a ales să o educe pe cea despre care toți sunt curioși dacă îi va călca pe urme. Andreea Marin a spus că Violeta este încă tânără și are timp să își creioneze viitorul, potrivit unui interviu citat de Viva.

„Este prea devreme să vorbim despre o decizie fermă în privința viitorului ei profesional, are doar 14 ani, are timp să învețe, să afle ce i-ar plăcea cu adevărat, ce o pasionează… Să nu uităm că eu credeam că voi deveni informatician, eram deja în anul întâi de facultate când viața mea s-a schimbat și am virat spre televiziune. Deci aveam 18 spre 19 ani. Este devreme. Acum, îi place Teatrul foarte mult, dar o atrage și Dreptul. Însă e foarte bună, la școală, la toate. Scrie cu un talent special. Vom vedea, are libertatea de a alege ce îi place. O susțin.”, a mărturisit Andreea Marin.

Andreea Marin a fost întrebată despre regulile care sunt impuse în sânul familiei. Aceasta a răspuns că, deși îi oferă fiicei sale libertate, în egală măsură, a făcut-o conștientă și de resposanbilitățile și limitele care vin la pachet cu acest concept:

„Nu voi intra în detalii, prefer să rămână ale noastre, dar ca să răspund direct, da, există limite. Nu putem face tot ce ne trece prin cap, fără să ne pese de ideea de responsabilitate. De conștiință. De respect față de cei din jur. Libertatea înseamnă să zbori, dar să respecți și limitele celorlalți. Țin mult la bunul-simț, la moderație, la valorile ce nu pot fi călcate în picioare. Din această perspectivă, da, îți poți câștiga libertatea de a alege pentru tine, dovedind întâi că înțelegi limitele bunului-simț, înainte de toate. Că ești Om, pur și simplu. Vorbim despre valori care sunt respectate de noi, în familie, și nu vom schimba acest crez.”, a mai povestit prezentatoarea TV.

Care sunt pasiunile Violetei, fiica Andreei Marin. Tânăra a moștenit frumusețea și talentul de la părinții ei

Andreea Marin susține că pentru ea și fiica ei este extrem de importantă comunicarea. În plus, prezentatoare crede că limitele sunt esențiale în educația unui copil, tânărul trebuind să înțeleagă că, mai devreme sau mai târziu, există timp pentru toate:

„Da, adolescența are provocările ei, dar noi am ajuns să discutăm deschis despre toate, e important să fie, bineînțeles, și răspunsul <<Nu>> ferm, atunci când e cazul, și <<Da>> cu toată inima. Nu tot ce ne închipuim trebuie să devină realitate imediat, există un timp pentru toate. Iar adolescentul trebuie sa înțeleagă că are toată viața înainte să facă ce visează, iar anumite lucruri se fac doar atunci când ai căpătat maturitatea necesară pentru a lua o decizie, nu oricând.”, a spus prezentatoarea.

Andreea Marin a spus despre fiica sa că este extrem de creativă și talentată când vine vorba de scris. Cu toate acestea, mama susține că nu vrea să o influențeze cu nimic, ci să îi dea frâu liber să experimenteze toate laturile artistice, pentru ca, la final, să fie sigură de drumul pe care îl alege:

„E creativă, iubesc să-i citesc scrierile în limba engleză, are un talent special, ar putea deveni scenaristă sau scriitoare, dar va trebui să simtă ea însăși această chemare, nu pentru că îi spun eu. Pictează, face portrete și schițe minunate, are o viziune aparte asupra artei. Iubește teatrul. Dar cel mai mult mă impresionează retorica ei, talentul de a face față dezbaterilor, precum și felul în care înțelege istoria, eu o învățam pe de rost la școală, ea înțelege fenomenele ce țin de diferite perioade ale istoriei, de parcă ar fi trăit în acele vremuri. Am încredere că va face bine orice va alege pe viitor.”, a spus, emoționată, Andreea Marin.

Ultima întrebare adresată prezentatoarei a fost mult mai intimă și sensibilă. Întrebată dacă își ascunde vulnerabilitățile față de familie, Andreea Marin a spus că pentru ea și pentru educația fetei ei a fost foarte importantă transparența.

„Nu mă ascund de cei dragi. Sunt onestă și cu fiica mea, este mare acum, mă bazez pe ea. Iubirea înseamnă pentru mine adevăr, înainte de toate, și încredere.”, a mărturisit Andreea Marin.

