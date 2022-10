Cum se înțeleg Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu, după cinci ani de relație. Ce sacrificii a făcut iubitul ei: „E mare lucru”

Andreea Marin și-a găsit alinarea în brațele actualului său iubit, Adrian Brâncoveanu, care nu este persoană publică. Acum cinci ani s-au văzut, s-au plăcut și, mai mult, și-au dat o șansă. Cei doi se iubesc la fel ca la început, formând unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz.

Cum se înțeleg Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu, după cinci ani de relație

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu sunt destul de discreți când vine vorba despre povestea lor de iubire, cu toate că Zâna surprizelor este una dintre cele mai cunoscute personalități publice de la noi. Nu a fost mereu doar lapte și miere și au reușit să treacă cu bine peste micile obstacole din viața de cuplu.

„Viața e cum e, ne oferă și surprize câteodată. Nu am regrete deloc. Nu cred că e nevoie decât de un motto de care să te ții, că dacă ai prea multe, nu faci nicio mare treabă în viață. Să crezi în ceva și să mergi pe linia dreaptă spre a împlini ceea ce îți dorești, ceea ce visezi, ținându-te de valorile tale”, a povestit Andreea Marin la Antena Stars, potrivit Spynews.

Adrian Brâncoveanu a ales cu inima atunci când a renunțat la job-ul său stabil în străinătate, pentru a lucra în România și a fi alături de iubita sa. Dacă la început, cei doi făceau eforturi pentru a se întâlni, în prezent se bucură de timpul petrecut împreună, ca doi îndrăgostiți.

„E mare lucru, pentru că există și momente când nu ne ies în viață toate cum am vrea. Există și momente când avem căderi, suntem oameni, până la urmă. În acel moment în care eu nu mai pot, mai pot puțin, știu asta și mă ridic, o iau de la capăt, caut alte soluții. Sunt un om care privește doar spre viitor. Nu stau să mă tot împiedic și să tot regret ceva ce nu mi-a ieșit în trecut”, a mai spus Andreea Marin, pentru sursa citată anterior.

Ce diferență de vârstă există între Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu

Vedeta și iubitul ei sunt împreună de cinci ani, iar longevitatea relației lor se datorează valorilor comune în care cred: „Omenia. Dăruirea. Bunul-simț. Valorile comune. Fiecare a renunțat la ceva, dar credem că e mai important ce am câștigat fiind împreună, altfel nu ar fi meritat”, a explicat fostul om de televiziune, într-un interviu, pentru revista VIVA!.

Andreea Marin are 47 de ani, în timp ce Adrian Brâncoveanu - 37 de ani. Nu au dat importanță diferenței lor de vârstă, timpul pare că s-a oprit pentru iubirea lor.

„Nu simțim diferența de vârstă, nu ne-a incomodat niciodată și nu suntem oamenii care să trăiască încercând să fie pe placul altora. Trăim cum considerăm noi că e bine și cum simțim, cu respect față de cei din jur”, a mai continuat vedeta.

Cum s-au cunoscut Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu

Vedeta a povestit, la un podcast, că după ce au vorbit pe rețelele sociale, actualul ei iubit a invitat-o să bea un ceai și, ulterior, au format un cuplu.

„Ne-am cunoscut absolut întâmplător. El lucra la un alt capăt al lumii, ca să spun așa, la vremea aceea. Era consul în Africa. A venit acasă. A avut o nevoie, o nevoie legată de sănătatea unui om drag din familie, care s-a și pierdut atunci… Eu mă ocup de multă vreme și am tot felul de conexiuni în direcția aceasta a sănătății și așa, cumva, prin cineva am ajuns să vorbim despre o situație neplăcută”, și-a amintit Zâna surprizelor.

Vedeta i-a cunoscut inclusiv pe părinții iubitului ei, cu care se înțelege destul de bine.

„Părinții lui Adrian trăiesc, doar ai mei s-au pierdut. Mă înțeleg bine cu mama soacră. Este minunată! Eu nu cred în chestia asta că soacra este personajul opus. Cu tatăl lui nu am o relație atât de apropiată cum o am cu mama lui. Ei nu sunt împreună de mulți ani și de aceea am cunoscut-o mai mult pe mama. Îl cunosc și pe el, a fost la mine acasă, dar încă nu avem aceeași legătură ca și cu mama soacră', a mai spus ea.

