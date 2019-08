Andreea Marin, adevărul despre operațiile estetice: ”Medicina estetică e utilă, dar în cazul persoanelor care au cu adevărat nevoie!”

Andreea Marin va împlini 45 de ani în luna decembrie, însă reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat, fără să fi apelat la vreo operație estică.

Invitată în cadrul emisiunii ”Cool Summer Nights”, Andreea Marin a mărturisit cum reușește să-și păstreze silueta de invidiat.

”Fiecare om trebuie să arăte bine la vârsta lui, eu am aproape 45 de ani, dar eu zic că sunt bine. Se ține bine bătrânica. E bine să avem grijă de noi la același nivel, să facem mișcare, să ne pese de sănătatea noastră - minte, trup și suflet - și cu bani puțin putem face multe - avem nevoie de un săpun bun, care să miroasă frumos, un păr care să arăte sănătos, un glos și un rimel.. e suficient. Nu am nicio operație, dar asta nu pentru că sunt mai catolică decât papa, ci pentru că am vrut. Medicina estetică e utilă, nu a fost inventată degeaba, dar pentru persoanele care au cu adevărat nevoie, pentru reconstrucție după un accident, de exemplu. ”, a mărturisit Andreea Marin.

Ce alte dezvăluiri a mai făcut vedeta, află în clipul de mai sus!