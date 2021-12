Andreea Marin, mesajul inedit pe care l-a publicat pe internet de ziua ei. Câți ani a împlinit vedeta

Andreea Marin are un motiv important de sărbătoare. A împlinit frumoasa vârstă de 47 de ani, dar anii par să treacă pe lângă ea fără să-i aștearnă pe chip ridurile vârstei. Arată superb, iar fanii au ținut să-i transmită câteva gânduri frumoase.

Andreea Marin a împlinit vârsta de 47 de ani și a sărbătorit într-un mare fel

Andreea Marin a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, unde este foarte activă și unde a a împărtășit crâmpeie din sentimentele pe care ea le simte în această zi specială pentru ea. Prezentatoarea tv a ținut să împărtășească cu fanii de pe internet câteva gânduri cu privire la ziua aceasta, în care ea a împlinit vârsta de 47 de ani.

Deși în buletin apare această cifră, Andreea Marin nu arată deloc de 47 de ani și pare că timpul a trecut pe lângă ea fără să-i afecteze trăsăturile frumoase pe care le deține. Iată ce mesaj emoționant a publicat vedeta pe rețelelele de socializare și cum arată în această zi.

„De ziua mea, I wear my crown, girl! Fiecare femeie ar trebui să-și aducă aminte că printre grijile zilei, iubirea față de cei dragi, îndatoririle ce-i apasă pe umeri, e un timp pe care și-l datorează pentru sufletul ei, e adevărul valorii proprii care merită prețuită, e dragostea pe care o revarsă din plin peste ceilalți, dar de care are nevoie și ea. Port un hanorac pictat cu culorile bucuriei de a trăi de talentata @ramonapintea_art, artistă ale cărei lucrări vibrante înnobilează și bucură inimi si priviri la noi acasă și peste hotare, și al cărei îndemn este "Wear Your Crown!" - vă voi spune peste puțină vreme care e ideea campaniei internaționale în care îmi propun să pun umărul alături de ea și care celebrează Femeia și valorile ce o definesc.

Până atunci, îmi promit ca, la 47 de ani împliniți azi, să nu uit să mă privesc în oglindă și să văd mereu dincolo de aparențe, de lumini și de umbre, de riduri, de cearcăne sau de machiaj. Dincolo de masca noastră, se ascunde un suflet mare. Dincolo de chip, e un creier ce naște idei care pot face minuni. Dincolo de haine, e un corp imperfect, dar perfect capabil să miște munții la nevoie, pentru a schimba vieți în bine. Pântecele noastre făuresc vieți. Pieptul nostru le hrănește. Inima noastră le iubește și le ocrotește. Cu oglindă sau fără, se află oamenii cei adevărați, în stare să adune cioburi la nevoie și să facă noi oglinzi care să reflecte lumina în jur, cu mâinile lor”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de dragoste

„E o relaţie frumoasă în care fiecare aduce ceva. E o relaţie constructivă, plină de iubire. E discret. Am învăţat în timp că e mai bine aşa. Eu sunt un om care vorbeşte despre orice, fără bariere. E o relaţie mai profundă. Suntem un cuplu ce trăieşte o relaţie elegantă”, a vorbit Andreea Marin într-un interviu pentru Unica.

De asemenea, Andreea Marin a vorbit și despre relația pe care o are cu mama iubitului său.

„Pe mama lui Adi nu o știu de ieri, de azi. Suntem de patru ani împreună, așa că pe mama și pe bunica le adoptăm. Suntem împreună în fiecare an. Așa cum este într-o familie, așa e relația. Nu există un 'trebuie' când vorbim de dragoste, până la urmă, dragostea ne unește pe noi, oamenii. Ne simțim tare bine împreună și asta este important.”, a spus Andreea Marin, la Antena Stars, despre relația cu soacra sa.

Andreea Marin nu respinge ideea unei eventuale oficializări a relației sale.

„Nu se știe niciodată. Nu aș zice nu. De ce să zic 'nu'?! Eu sunt un om foarte optimist și nu cred că trebuie să raportez relația mea actuală la cele anterioare. Viața e cum e, sunt și greutăți, sunt și despărțiri uneori. Trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt, să trăim frumos pentru că deciziile mele au fost bazate întotdeauna pe ideea că nu trebuie să trăiești apăsat de ceea ce se așterne zi de zi în viața ta, ci dacă nu merge fiecare poate să o ia pe drumul său. Nu sunt de părere că trebuie să stai cu o povară pe umeri până la adânci bătrâneți doar pentru că există un act. Nu sunt nici de părere că trebuie să renunți ușor, ci trebuie să lupți pentru relația ta până când îți atingi limitele.”, a mai spus vedeta.

