Ce spune Andreea Marin despre ultimul bărbat din viața ei. Cine este cel care a cucerit-o și ce diferență de vârstă este între ei

Andreea Marin nu dezvăluie prea des detalii despre situația sa amoroasă, însă a luat hotărârea de a vorbi despre cel care îi este alături de patru ani. Relația vedetei cu Adrian Brâncoveanu este una solidă și bazată pe încredere.

Mai mult decât atât, fosta soție a lui Ștefan Bănică nu își dorește să se căsătorească, consideră că acest act nu schimbă cu nimic o relație.

„Eu sunt trecută prin viață și așa am ajuns să consider. Nu are nicio importanță asta, că dacă ai un act și nu ești bine… la ce e bun? La vârsta mea de 46 de ani, lucrurile deja se așează, știi ce limite ai, ce poți și ce nu. Pe de altă parte nu trebuie să mai demonstrez nimic nimănui, nici măcar mie. Știu cine sunt.

Nu e puțin lucru să ai pe cineva aproape, care te sprijină, are grijă de înfățișarea sa, lucrurile astwa îți dau un echilibru sufletesc. Pe de altă parte, și când suntem singuri trebuie să fim bine. Nu trebuie să depindem de ceilalți ca să fim bine”, a declarat fosta Andreea Marin la emisiunea “Star Magazin”.

Vedeta a mărturisit că între ea și Adrian Brâncoveanu nu a existat o dragoste la prima vedere, ci o prietenie legată de lucruri în comun. Cei doi au pierdut oameni dragi, iar acest lucru i-a unit și i-a adus din ce în ce mai aproape.

Citește și: Ce spune Lavinia Pîrva despre fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică. Soția artistului a făcut declarații neașteptate

Andreea Marina declarat în trecut, la Antena Stars, că nu privește o eventuală oficializare a relației sale ca pe o provocare.

„Nu se știe niciodată. Nu aș zice nu. De ce să zic 'nu'?! Eu sunt un om foarte optimist și nu cred că trebuie să raportez relația mea actuală la cele anterioare. Viața e cum e, sunt și greutăți, sunt și despărțiri uneori. Trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt, să trăim frumos pentru că deciziile mele au fost bazate întotdeauna pe ideea că nu trebuie să trăiești apăsat de ceea ce se așterne zi de zi în viața ta, ci dacă nu merge fiecare poate să o ia pe drumul său. Nu sunt de părere că trebuie să stai cu o povară pe umeri până la adânci bătrâneți doar pentru că există un act. Nu sunt nici de părere că trebuie să renunți ușor, ci trebuie să lupți pentru relația ta până când îți atingi limitele.”, a spus vedeta.

Ce diferență de vârsta este între Andreea Marin și Adrian Bârncoveanu

Deși există o diferență de aproape 11 ani între cei doi, partenerul vedetei fiind mai mic, relația lor este foarte puternică. Adrian Brâncoveanu și Andreea Marin trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar vârsta nu reprezintă un impediment în cuplul lor.

Citește și: Ce relație are Radu Ștefan Bănică cu frații săi și cu Andreea Marin, de fapt. Concurentul "Te cunosc de undeva" a povestit totul

Mai mult decât atât, cei doi își doresc și un copil împreună: „Dacă Dumnezeu va fi cu mâna pe umerii noștri, da, sigur. Vom fi cu brațele deschise. Nu știi niciodată. Trebuie să vrem noi, dar trebuie să vrea și cineva acolo sus. Sigur că ne dorim asta.”

Cine este Adrian Brâncoveanu

Adrian Ionuț Brâncoveanu s-a născut în 1985, la Focșani. Acesta lucrează în Ministerul Afacerilor Externe și a fost consul la Tripoli, Libia, însă din cauza situației tensionate din Libia, a locuit o perioadă în Tunisia.