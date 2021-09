Cum arăta Andreea Marin în copilărie și adolescență. Fotografiile de colecție publicate de vedetă: „Am lăsat lacrimile să curgă”

Andreea Marin a împărtășit cu fanii imagini din copilărie, adolescență și de la începutul maturității, când devenise deja om de știri. Andreea Marin le-a mărturisit fanilor că a privit zece ore fotografiile și scrisorile păstrate.

În cea de-a doua imagine bebelușul Andreea apare alături de regretații săi părinți. Mama Andreei Marin a murit într-un accident de mașină când prezentatoarea era doar un copil.

Cum arătau părinții Andreei Marin

„Am petrecut 10 ore cu mine și amintirile dragi. Am deschis cutii de scrisori păstrate de la cei ce-mi sunt îngeri acum, m-am întors în timp, am retrăit întâmplările care ne-au legat și m-au făcut să fiu omul de azi... Am făcut ordine în miile de fotografii adunate într-o viață și mi-am dat seama că am amânat atât, pentru că îmi era teamă să revăd cu inima oamenii dragi ce nu mai sunt, să realizez că nu mai e nimeni mai vârstnic decât mine pe care să-l pot suna și să cer un sfat la nevoie, trebuie să fiu puternică și să mă bazez pe mine, să ofer eu sprijinul meu când e nevoie de el, dar nu am cui să-l cer, decât în rugile mele, căci bunii mei de odinioară nu mai sunt...”, a scris Andreea Marin, în dreptul fotografiilor publicate pe contul său de Instagram.

Andreea Marin a mărturisit că a plâns în timp ce a răsfoit fotografiile și scrisorile din trecut, aducându-și aminte de bucuriile și durerile pe care le-a simțit de-a lungul vieții.

Andreea Marin, mesaj înduioșător despre bucuriile și durerile din trecut: „Am lăsat lacrimile să curgă”

„Nu e un sentiment ușor, dar nu-mi place să pun pe umerii nimănui momentele mele grele, care au existat din plin, echilibrând balanța vieții mele. Așa că ziua de ieri a fost despre rădăcini, despre dureri și bucurii readuse la lumină și privite în ochi, asumate, despre povestea vieții mele, cu bune, cu rele, care merge mai departe.

Prezentatoarea în vârstă de 46 de ani a mărturisit că cel mai dificil i-a fost să parcurgă scrisorile bunicilor.

„Am lăsat lacrimile să curgă, pentru că e obositor să fim mereu puternici, și cred că drumul cel mai greu parcurs a fost cel din scrisorile bunicilor, ale părinților (unele nu îmi erau destinate, dar le-am primit "moștenire" când ei n-au mai fost și m-am regăsit în ele, în povestirile lor, alături de cei dragi), rândurile surorii mele pentru care iubirea mea nu are margini, ale oamenilor dragi care mi-au dăruit bunătate pură, simplitate și cinste, dragoste fără ocolișuri, mereu o caldă îmbrățișare.

Vedeta a descris cele 10 fotografii, precizând că au fost realizate în copilărie, în adolescență și la începutul carierei sale d eom de televiziune.

„Am ales 10 imagini de la diferite vârste, încă din primul an de viață, apoi crescând alături de familie, anii adolescenței la școală sau la competițiile de handbal, iar ultima fotografie e în cabina de machiaj la televiziune, pe când eram om de știri. Și de aici, povestea o cunoașteți...”, a conchis Andreea Marin.

Andreea Marin ar 46 de ani, are o fiică biologică pe nume Violeta și a mai adoptat doi copii, contribuind la creșterea și educația lor, fără să îi ia acasă.

