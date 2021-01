Andreea Perju are o familie superbă. Cum arată fetițele actriței care făcea furori la „În puii mei”

Actrița a filmat apoi pentru emisiunea de comedie regizată de Mihai Bendeac.

„Am mers mai departe : “În puii mei “ ( 4 sezoane ), am început și Facultatea de Teatru și a apărut în viața mea și al doilea îngeraș blond - Ada. Și-am mers mai departe. Și-am dezvoltat și un business de la 0. Și am continuat să mă dezvolt pentru că am realizat că sunt exemplul copiilor mei. Și chiar dacă primul gând de dimineață și ultimul din noapte este la ele, n-am încetat să mă pun și pe mine pe primul loc. Măcar din când în când. Fetițele mele vor crește cu stimă de sine și vor învăța să se pună pe primul loc dacă vor vedea la mine asta. O mamă care crește în umbra copilului , inconștient, îi transmite că acesta e drumul de urmat când va deveni adult...iar asta nu e neapărat bine”, a scris actrița Andreea Perju pe rețelele sociale.

Recent, Andreea Perju a povestit pentru urmăritorii săi de pe Instagram că a mers la sală pentru a lucra mușchi care au avut de suferit de pe urma operației de cezariană.

„Ieri am lucrat la sală, pentru prima dată , după aproape 8 ani, niște mușchi care au avut de suferit din cauza cezarienei. Aș minți să spun că a fost ușor, simțeam efectiv că recuperez, cu greu, o parte din mine iar când am plecat de acolo m-a lovit un gând : de ce la noi în țară femeile preferă cezariana??? Eu am trecut prin ambele experiențe iar cezariana n-a fost o alegere, a fost o urgență pentru că am avut complicații în timpul travaliului. Recunosc că mi-a fost ciudă dar copilul Ada a fost mai important decât orice tăietură”, a scris actrița pe Instagram.

Andreea Perju a jucat timp de 4 sezoane în scenetele emisiunii „În puii mei”, scrise de Mihai Bendeac.