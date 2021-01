Mihai Bendeac revine la vechile obiceiuri. Ce a făcut juratul iUmor la început de an

Recent, Mihai Bendeac a lansat o carte autobiografică numită: „Jurnalul unui burlac. Conversații cu mama”, iar banii din achiziționarea cărților sunt donați unei cauze umanitare

“Dacă aveți drag să o achiziționați, ajutându-ne, în felul acesta să acționăm umanitar cu toate fondurile rezultate, sunteți nimic altceva decât îngeri. Știu că ma pot baza pe voi și vă mulțumesc. Am încercat să vă pun în mâini o carte interesantă, controversată, sinceră. Ajutați-ne! Am muncit la ea 8 luni!”, a spus juratul iUmor.

Mihai Bendeac a mărturisit că ideea scrierii cărții a venit când și-a văzut mama notând memorii într-un carnețel.

Mama lui Mihai Bendeac, inspirație pentru actor în scrierea cărții autobiografice

„El a fost primul căruia i-am spus că scriu într-un caiet niște amintiri. Vă dați seama că lui atâta i-a trebuit. Habar n-am avut că o să se ajungă aici. I-am dat caietul și l-am rugat să nu râdă de mine. Cred că o să-l descoperiți exact așa cum este el, dar eu nu am citit cartea", a mărturisit Emilia Bendeac.

CItește și: Mihai Bendeac, dezvăluiri despre lupta cu depresia. Prin ce trecea actorul când toți vedeau doar succesul

Mihai Bendeac i-a mulțumit mamei sale pentru că l-a încurajat să scrie această carte.

„Dacă mama nu mi-ar fi dat acel impuls la începutul anului, această carte nu ar fi existat. Asta e cert. Per total, a fost muncă de câteva luni de zile și un efort care, la final, au meritat din plin. Mulțumesc editurii Book Zone pentru dedicare, pentru sprijin și pentru dovada de umanitate pe care au oferit-o donându-și, la rândul lor, toate veniturile. Împreună cu voi, cititorii, am atins, in primele două săptămâni, borna 100000. Da, fraților! O sută de mii de euro donați! Mulțumesc celor care continuă să cumpere cartea și, totodată, sunt fericit că vă place. Mulțumesc mama!”, a scris juratul iUmor pe contul său de Instagram.