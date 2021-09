Andreea Pirui ar fi fost prinsă drogată la volan, însă ea neagă acuzațiile. Ce declarații a făcut aceasta

Polițiștii de la IPJ Sălaj au oprit-o în trafic pe Andreea Pirui pentru un control de rutină în centrul Zalăului. Totul s-a petrecut puțin după ora 20.00, zilele trecute. Polițiștii au testat-o pe vedeta TV cu aparatul Drug Test, iar rezultatul ar fi fost pozitiv, a scris presa locală, Monitorul de Sălaj.

Ce spune Poliția despre starea în care s-ar fi aflat Andreea Pirui

Conform sursei mai sus menționate, Poliția Sălaj ar fi declarat următoarele: "Polițiștii Biroului Rutier au depistat în trafic o tânără, de 33 de ani, din Zalău, sub influența substanțelor psihoactive. Fapta s-a petrecut pe Bulevardul Mihai Viteazu, din Zalău, în zona centrală. Testul cu aparatul Drugtest a fost pozitiv la THC. Conducătoarei auto i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței în organism de substanțe psihoactive și tipul acestora".

"Consumul de droguri este interzis prin lege și se pedepsește cu amendă sau cu închisoare de la 1 la 5 ani. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente".

Ce spune Andreea Pirui despre ce i s-a întâmplat. Vedeta TV neagă acuzațiile

Andreea Pirui a avut o intervenție în direct în emisiunea Acces Direct de la Antena 1, unde a făcut primele declarații. Vedeta TV confirmă că a fost oprită de Poliție, dar susține că a rămas "în stare de șoc" atunci când a aflat că testul THC a ieșit pozitiv.

Aceasta era în mașină cu nepoțica ei, în vârstă de șapte ani, și neagă că ar fi fost drogată.

Andreea Pirui, la Acces Direct: "Mă îndreptam spre mama mea, care locuiește la țară. M-a oprit în trafic Rutiera. Mi-a spus că trebuie să îmi facă un test antidrog, dacă sunt de acord. Am zis că bineînțeles, am fost foarte cooperantă pentru că știam că n-am consumat nimic, niciun fel de substanță. (...) Am stat șase-zece minute, a venit la mașină și mi s-a spus că mi s-a găsit o substanță în corp. (...) THC. Poftim? Nici n-am știut ce înseamnă aia. (...) N-am fumat în viața mea. Nu știu să fumez".

"De trei zile sunt șocată, am plâns, mi-a distrus imaginea", a mai spus aceasta.

În opinia Andreei Pirui, sunt două opțiuni despre ce i s-a întâmplat: ar putea fi "o manevră" ca să îi fie stricată imaginea, a spus aceasta, sau testul a ieșit fals pozitiv dintr-o eroare a aparatului.

Andra Voloș a intrat și ea în direct prin telefon în emisiunea Acces Direct: "Eu sunt șocată, chiar foarte șocată. (...) O cunosc de aproape doi ani pe Andreea. Am fost împreună în emisiuni, la petreceri, am fost la zile de naștere, nu știu, Revelioane, dar niciodată nu am văzut-o consumând chestii de genul sau fumând, nici țigări normale", a spus aceasta.

Rămâne de văzut acum ce se va întâmpla mai departe. Rezultatul probelor biologice recoltate Andreei Pirui va arăta dacă aceasta a consumat sau nu substanțe interzise. O anchetă este în curs de desfășurare.

