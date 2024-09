Andreea Raicu, imagine înduioșătoare din copilărie. Cum arăta pe vremea când purta agrafe cu flori în păr

Andreea Raicu și-a luat prin surprindere fanii cu o postare de-a dreptul emoționantă. Vedeta a publicat o imagine înduioșătoare cu ea din copilărie. Iată cum arăta pe vremea când purta agrafe cu flori în păr.

Andreea Raicu a înduioșat inimile prietenilor din mediul online cu o serie de fotografii emoționante din copilărie, dar și de pe vremea când făcea modeling. Pentru că este o persoană discretă, puțini sunt cei care știu cum arăta vedeta la o vârstă fragedă.

Deși preferă să își țină viața privată departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor, aceasta nu ezită să își surprindă fanii cu cele mai neașteptate postări. Recent, Andreea Raicu a vorbit despre afacerea pe care o are cu haine în dreptul unor poze de senzație.

Imaginile cu vedeta din copilărie au atras rapid atenția internauților. Aceștia au ținut să-i spună că a fost dintotdeauna o prezență deosebită.

Cum arăta Andreea Raicu pe vremea când purta agrafe cu flori în păr. Imagine adorabilă din copilărie

„De mică am avut o relație foarte apropiată cu hainele mai ales pentru că bunica mea era croitoreasă și îmi făcea toate rochițele pe care le vedeam în revistele aduse de mama. Și îmi plăcea să creez, să îmi imaginez ținute. Luam fetele de masă și cearșafurile și inventam rochii. Și pe măsură ce creșteam și interesul meu pentru haine și modă creștea, spre exasperarea tatălui meu care nu vedea deloc un viitor strălucit pentru mine. “Ce-o să faci? O să stai să te maimuțărești în oglindă toată viața, să te joci cu hainele?” Și cumva, am crescut cu ideea că tot ce ține de haine și de modă este o chestie extrem de superficială. Cred ca asta m-a făcut să nu continui cariera de model, deși aveam ocazia să fac modeling internațional. Am ales televiziunea, unde, ironic, am ajuns la un moment dat să fac tot o emisiune despre modă. Totul ducea în acea direcție”, scrie Andreea Raicu în dreptul postării sale.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Andreea Raicu a avut o pasiune pentru haine și modă încă de când era doar o fetiță.

Andreea Raicu a reușit să cucerească prietenii virtuali cu fotografiile sale din copilărie. Fetița adorabilă cu agrafă în păr a întors privirile fanilor. Toți au admirat frumusețea deosebită a vedetei.

„Toată viața ta ai fost o femeie fină, elegantă, cu bun gust și bun simț! Să zic frumoasă ar fi un clișeu ❤️”, „Ce fain se leagă totul! Nu știam că bunica ta a fost croitoreasă. Frumos! ❤️”, „Ce poveste frumoasă! Felicitări” sau „Nu mă satur să mă uit! De mică ai fost superbă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, Andreea Raicu a făcut furori cu superbele trăsături ale feței și cu felul său carismatic încă din copilărie. Până și stilul său vestimentar era de-a dreptul fascinant, iar pozele vorbesc de la sine.