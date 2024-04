Ce relație are Andreea Raicu cu mama ei, Vrginia Gheorghiu. Dezvăluirile emoționante din copilărie

Andreea Raicu și-a deschis sufletul și a vorbit recent despre copilărie și relația pe care și-a construit-o de-a lungul anilor cu mama ei.

Virginia Gheorghiu, în vârstă de 84 ani, este mama Andreei Raicu și este o femeie stilată și frumoasă, care își susține mereu fiica în tot ceea ce face.

Relația Andreei Raicu cu mama ei

Andreea are propriul business, iar cea mai importantă femeie din viața ei a fost prezentă la evenimentul de lansare a unei noi colecții de haine. Vizibil mândră de fiica ei, Virginia Gheorghiu și Andreea s-au fotografiat împreună zâmbind larg.

Chiar dacă acum sunt foarte apropiate și sunt cele mai bune prietene, relația dintre cele două nu a fost mereu așa.

În copilărie, Andreea a mărturisit că i-a dus lipsa mamei ei foarte mult. Din cauza locului ei de muncă, Virginia Gheorghiu a petrecut mult timp departe de familie atunci când a fost stewardesă.

„Sunt foarte recunoscătoare pentru că am o relație foarte bună cu mama mea. Practic, este cea mai bună prietenă a mea. Cumva, am recuperat, pentru că, atunci când eram mică, meseria nu îi permitea să stea acasă. În ultimii ani a fost întotdeauna lângă mine și m-a susținut indiferent de deciziile pe care le-am luat', a spus vedeta pentru Playtech.ro.

În copilărie, Andreei i-a fost dificil să crească mai mult timp fără mama ei, aceasta fiind mai mereu plecată din cauza jobului pe care îl avea.

Cu toate acestea, peste ani, Andreea și mama ei, Virginia, s-au reapropiat, iar vedeta spune că mama ei este chiar cel mai mare sprijin al său.

Virginia Gheorghiu arată impecabil la vârsta sa onorabilă pe care o are. Mereu coafată, machiată și elegantă, pare că ea este cea de la care Andreea a învățat ce înseamnă feminitatea.

Andreea Raicu a renunțat acum câțiva ani la televiziune și s-a focusat pe cariera ei, dezvoltându-și propriul business. Pe lângă magazinul de haine pe care îl are, vedeta a lansat și un business online de dezvoltare personală.

De când nu mai apare la TV, Andreea e mult mai împăcată și liniștită, după cum povestește ea, având timp acum pentru lucrurile care îi aduc plăcere.

Ea a simțit că cel mai important este să fie bine cu ea și tocmai de aceea vorbește adesea despre felul în care a schimbat-o terapia cu un psiholog.

Andreea pune accentul pe feminitate

Vedeta pune mult accent pe feminitate, iubirea de sine și răbdarea pe care trebuie să o aibă cu fiecare plan pe care îl pune la cale până când își atinge scopul. Tocmai de aceea, Andreea Raicu a ajuns o femeie de afaceri de succes, care se bucură din plin de tot ce face și ce a dobândit de-a lungul anilor.

Ea vorbește des despre feminitate și toate hainele din magazinul ei pun accentul pe această abilitate unică a femeilor.

“O femeie feminină este o femeie care s-a redescoperit și știe exact cine este și asta o face să aibă încredere în ea, iar lucrul ăsta se vede prin tot ceea ce face: prin felul în care vorbește, prin felul în care se mișcă, prin felul în care relaționază cu ceilalți oameni, nu încearcă să ocupe teriorii, ci îi lasă pe ceilalți să vină la ea. Este acea energie care te primește și acea energie care te face să te simți bine. Să știi că pentru mine nu este un lucru pe care l-am știut dintotdeauna, deși am primit , cumva, foarte multe trăsături care mă ajută să fiu foarte feminină, dar pe interior aveam o atitudine extrem de masculină. Așa am fost crescută și așa am fost dintotdeauna”, a mai povestit Anndreea Raicu.