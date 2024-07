Andreea Raicu, revedere emoționantă cu fetița pe care a „adoptat-o” de la vârsta de 6 ani. Cum arată acum Măriuca

Andreea Raicu a avut parte de o revedere emoționantă cu fetița pe care a „adoptat-o” de la vârsta de 6 ani. Măriuca este acum o femeie extrem de frumoasă și o mămică grijulie. Imaginile vedetei cu tânăra au generat mai bine de 16 mii de like-uri.

Andreea Raicu este o persoană destul de activă în mediul online, locul în care își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale evenimente din viața ei. De curând, vedeta și-a luat prin surprindere fanii cu o postare extrem de emoționantă.

Puțini sunt cei care știu faptul că prezentatoarea TV a „adoptat” o fetiță în urmă cu mulți ani. Măriuca a fost luată dintr-un centru de Andreea Raicu pe când avea doar 6 ani. Micuța a trăit cele mai frumoase momente din viața ei alături de vedeta de televiziune.

La vârsta de 16 ani, fata a hotărât să plece din București alături de mama ei, iar drumurile celor două s-au despărțit pentru o scurtă perioadă. Andreea Raicu și Măriuca au ținut mereu legătura în ciuda distanței sau a altor obstacole.

Citește și: Andreea Raicu, decolteul care a fost incapabil să-i acopere bustul. Cât de sexy a arătat rochia pe care a purtat-o la un eveniment

Articolul continuă după reclamă

În prezent, fetița pe care prezentatoarea TV a „adoptat-o” în urmă cu 19 ani s-a transformat într-o femeie extrem de frumoasă. Între timp, Măriuca a devenit mamă. Aceasta are o fiică superbă de 6 ani pe care o crește singură.

Cum arată acum Măriuca, fetița pe care Andreea Raicu a „adoptat-o” de la o vârstă fragedă

Recent, Andreea Raicu și Măruica au avut parte de o întâlnire emoționantă despre care vedeta de televiziune a vorbit în mediul online. Mesajul copleșitor pe care l-a transmis alături de mai multe imagini adorabile a înduioșat inimile internauților.

Citește și: Ce relație are Andreea Raicu cu mama ei, Vrginia Gheorghiu. Dezvăluirile emoționante din copilărie

„Mariuca avea doar 6 ani când am cunoscut-o. Era Crăciunul și m-am dus la un centru care avea grijă de copiii proveniți din familii defavorizate, cu daruri și multă iubire. Am petrecut câteva ore acolo și, în tot acest timp, Măriuca nu s-a dezlipit de mine. La plecare, m-a privit în ochi cu atâta speranță și m-a întrebat dacă poate să vină cu mine acasă de Crăciun. După ce am primit acceptul preotului Gabriel, care conducea centrul, am revenit în seara de Ajun și am luat-o pe micuța Maria. Mă aștepta cu bagajul făcut, aproape sigură că nu mă voi întoarce.

Am luat-o acasă și am petrecut două săptămâni minunate împreună. De atunci, a devenit o tradiție să o iau în weekenduri și în vacanțe. A crescut atât de frumos și a căpătat atâta încredere în ea. La 16 ani, a ales să plece din București împreună cu mama ei, care a găsit un loc unde să stea într-un sat îndepărtat. A fost dureros pentru amândouă să ne despărțim. După o perioadă, drumurile noastre s-au întâlnit din nou. Mama ei ne-a părăsit, iar Maria a devenit mamă la o vârstă mult prea fragedă. Dar asta nu a împiedicat-o să crească la fel de frumos și să își crească singură copilul minunat. S-a mutat într-un oraș mai aproape de mine și astfel am putut să ne vedem mai des. Săptămâna trecută a venit în București cu fetița ei, Daria, care acum are aceeași vârstă pe care o avea Maria când ne-am întâlnit prima oară. Maria e parte din familia mea, iar eu parte din a ei. Este incredibil cum viața, atunci când îți ia ceva, îți dă ceva la schimb. Eu nu am avut copii până acum, iar ea și-a pierdut mama prea devreme. Sunt profund recunoscătoare pentru întâlnirea de acum 19 ani, pentru că am spus “da” când m-a întrebat dacă poate să vină la mine acasă, pentru toate amintirile, momentele frumoase pe care le petrecem împreună și mai ales pentru dragostea necondiționată dintre noi. Timpul petrecut împreună e o bucurie, iar de când a apărut și Daria, totul a devenit și mult mai amuzant. Existența nu face niciodată greșeli așa că e nevoie doar să ai încredere.”, a scris Andreea Raicu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea Andreei Marin i-a impresionat pe fanii de pe Instagram. Astfel, mesajele frumoase nu au întârziat să apară.