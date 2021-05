Andreea Tonciu a împlinit 35 de ani. Cum arată cadoul impresionant pe care l-a primit

Andreea Tonciu este o figură foarte cunoscută în showbiz-ul autohton, iar aparițiile sale sunt de-a dreptul impecabile. Deși s-a retras o perioadă lungă din luminile reflectoarelor, focoasa brunetă a revenit pregătită să iasă în evidență cu cele mai extravagante ținute și cu surprize de proporții uriașe.

De asemenea, vedeta își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei, printre acestea se numără și ziua de naștere, pe care a sărbătorit-o într-o rochie spectaculoasă, însă toată atenția internauților a fost atrasă de cadoul superb.

Ce cadou impresionant a primit Andreea Tonciu de ziua ei

A fost petrecere mare în familia Andreei Tonciu, focoasa brunetă a împlinit 35 de ani și a imortalizat momentul special printr-o imagine, pe care a publicat-o pe contul oficial de Instagram. Postarea a lăsat pe toată lumea cu gura căscată și a generat o mulțime de reacții din partea fanilor.

Rochia splendidă și scurtă pe care a purtat-o i-a scos în evidență atuurile fizice, în special talia de invidiat, bustul generos și picioarele subțiri. Mai mult decât atât, buchetul imens de trandafiri a întors toate privirile, semn că vedeta a fost extrem de răsfățată în ziua în care a împlinit 35 de ani.

Prin imaginea postată, Andreea Tonciu a ținut neapărat să le mulțumească celor care s-au gândit la ea.

"Sunteți la fel de mulți cei care mi-ați făcut urări astăzi... la fel de mulți câte emoții am acum când spun că vă mulțumesc din suflet pentru fiecare mesaj în parte.

Am adăugat o floare în buchetul vieții mele, al 35-lea mai exact. Timp în care am evoluat susținută de familia mea, prietenii mei și bineînțeles de voi. Iar pentru asta vă sunt recunoscătoare tuturor! La mulți ani mie!❤️❤️❤️", a scris bruneta la descrierea fotografiei, vizibil emoționantă și fericit.

Nici reacțiile fanilor nu s-au lăsat prea mult așteptate. Aceștia i-au transmis urări și cuvinte frumoase.

"La mulți ani! Să fii sănătoasă, fericită și iubită 😍😍 te iubesc! ❤️❤️😘" sau "La mulți ani fericiți!🌹🌹", i-au transmis oamenii din mediul online.

Un lucru este evident, Andreea Tonciu este o femeie extrem de frumoasă, iar la cei 35 de ani ai săi se mândrește cu un trup de invidiat. De asemenea, focoasa brunetă apelează la cele mai îndrăznețe piese vestimentare, care îi pun într-o lumină bună cele mai frumoase părți ale corpului.

Andreea Tonciu s-a lansat în industria muzicală

Vedeta este o persoană care încearcă să își depășească limitele și acceptă noi provocări, lucru pentru care a decis să se lanseze și în industria muzicală. Andreea Tonciu a avut una dintre cele mai neașteptate colaborări cu celebrul Tzancă Uraganu.

Cei doi au lansat piesa "Eu reprezint femeile" la începutul lunii martie, iar acum se bucură de un succes răsunător.