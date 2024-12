Mira trece printr-o perioadă dificilă după ce Oli a dispărut de acasă! Cântăreața le cere ajutorul tuturor celor care au văzut-o!

Mira, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, trece prin momente cumplite după ce pisica ei a plecat de acasă și nu s-a mai întors, așa cum făcea de obicei.

În data de 4 decembrie 2024, cântăreața a făcut public un anunț potrivit căruia Oli, pisica ei, a dispărut fără urmă. Mira le-a cerut ajutorul fanilor, iar în cazul în care cineva o va găsi, aceasta îi va oferi și o recompensă substanțială.

Iată cum arată pisica Mirei și în ce zonă s-a pierdut!

Mira oferă recompensă pentru cel care îi aduce pisica înapoi acasă. Artista are o singură dorință de Crăciun: OLI

Deși în urmă cu puțin timp, Mira avea doar motive de bucurie, sărbătorindu-și mama cu ocazia zilei de naștere, acum artista trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce Oli, pisica ei, s-a pierdut.

Artista a apelat la ajutorul internauților care au posibilitatea să o caute alături de ea sau care o întâlnesc din întâmplare pe stradă.

Oli s-a pierdut în zona Pipera - Voluntari, Matei Millo, în data de 4 decembrie, iar de atunci cântăreața și iubitul ei o caută cu mare tristețe în suflet.

Cei doi s-au ocupat de lipirea unor afișe în care anunța dispariția micuței și au anunțat faptul că cel care va aduce pisica înapoi acasă va primi o recompensă de 2 000 de lei.

„Dei ieri, de la amiază, Oli nu s-a mai întors. Noi, stând la casă de aproape doi ani de zile, ea ieșea și își făcea viața de pisică, și întotdeauna se întorca, dar ieri nu s-a mai întors. Am început să ieșim pe tradă, să o strigăm, să vorbim cu oamenii și ieri, și astăzi, dar niciun semn de ea. Vă rog tare mult, dacă auziți pe cineva, vedeți pe undeva ceva, orice, vă rog din suflet să ajungă și la mine. Sper să vină acasă, să o găsim” a transmis Mira, vizibil afectată într-un mesaj pe Instagram.

Iubitul ei, Levi Elekes s-a ocupat, de asemenea, și de publicarea unui anunț în mediul online, pe grupurile specifice de Facebook, unde oamenii ajută și participă la căutările animalelor pierdute.

„Ea este Oli. Am lăsat-o să se plimbe pe afară mai mult de un an și mereu s-a întors. Ultima oară când am lăsat-o afară, nu s-a mai întors și nu o mai găsim. Rasa este Scottish Fold, zona Ilfov / Voluntari. Răspunde la „Oli”. Vă rog să îmi scrieți în privat sau aici în comentarii dacă ați văzut-o sau știți ceva de ea. Ofer recompensă. Vă mulțumesc mult.” a scris Levi în cadrul unui grup destinat animalelor pierdute sau găsit în București, Ilfov și România.

Iată câteva fotografii cu Oli care v-ar putea ajuta să o recunoașteți!

Semne distinctive: Rasa Scottish Fold, femelă, culoare maro, ochi galbeni, nu avea zgardă în momentul în care s-a pierdut.

Se pare că Mira traversează o perioadă grea a vieții, mai ales după ce în urmă cu puțin timp întâmpinat o serie de probleme de sănătate în urma diagnosticului pe care l-a primit și care îi pune vocea în pericol.

