Andrei Stefănescu se confruntă cu probleme grave de sănătate. Ce dezvăluiri a făcut despre starea sa

Andrei Ștefănescu este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV de la noi, mereu cu zâmbetul pe buze, însă ascunde o durere mare, la propriu. Recent, el a dezvăluit că se confuntă cu probleme serioase de sănătate care îi afectează calitatea vieții de zi cu zi.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Andrei Ștefănescu, prezentatorul de la Antena 1

Așa cum a dezvăluit chiar el, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru ego.ro. Andrei Ștefănescu a făcut promisiune către Dumnezeu că va merge întotdeauna unde este chemat pentru că și-a dorit viața pe care o are acum. Însă cariera sa, cu orele petrecute pe platorile de filmare și multe nopți nedormite i-au adus și probleme de sănătate.

„Chiar acum vin de la Nea Marin. Din păcate, mă chinui cu o problemă de spate și a trebuit să ies puțin din emisiune. Am proiectul lui Nea Marin, matinalul de la Antena Stars și “Prețul cel bun” de la Antena 1 unde, împreună cu Liviu Vârciu, dau premii seară de seară.

Problema de spate este gravă. Am o criză de spate accentuată, hermie de disc cu nerv sciatic atins, cu tot ce trebuie. Am dureri foarte mari pe care nu le-aș dori nici dușmanilor mei, cum s-ar spune. Nu mă operez, dar fac tratament, fac fizioterapie în fiecare zi, exerciții și tot ce trebuie ca să îmi revin. Asta este viața, uneori ne mai copleșește!”. a dezvluit acesta pentru sursa meționată anterior.

Andrei Ștefănescu a trecut printr-un divorț în 2020

În luna noiembrie a anului 2020 Andrei Ștefănescu a anunțat că a divorțat de mama copilului său, Antonia Ștefănescu.

„Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi am hotărât că este momentul să va informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri. După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, a scris Andrei Ștefănescu pe contul său de Facebook.

Andrei Ștefănescu anunța atunci că va face tot posibilul ca pe fiul său să nu-l afecteze această schimbare:

„Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casă noastră, îi vizitez aproape zilnic și ne petrecem timpul împreună. Puiul este bine și fericit și ne asigurăm zi de zi că această schimbare să nu îl afecteze. Am ales să facem această tranziție departe de ochii și părerile celor din jurul nostru, pentru binele și liniștea atât a noastră, cât și a lui Ayan”, a declarat acum doi ani Andrei Ștefănescu.