Angie de la "Chefi la cuțite", adevărul despre relația cu Cătălin Scărlătescu: ”Îl iubesc foarte tare. M-am întors în România ca să...”

Angie Cobuț, concurenta de la ”Chefi la cuțite” care l-a cerut în căsătorie pe Cătălin Scărlătescu, a vorbit despre relație pe care o are cu acesta, ea dezvăluind că-l admiră foarte tare.

„Pentru chef Scărlătescu am un respect foarte mare, îl iubesc foarte tare, îl iubesc foarte tare ca şi prieten... El e un genial, unul dintre cei mai nobili oameni pe care îi cunosc. Unde mănâncă el, mănâncă toată lumea, el e chiar un om genial. Şi am acceptat să mă întorc în România pentru o perioadă foarte scurtă doar ca să lucrez cu el pentru că realmente am ce învăţa de la el. Îmi place foarte mult ca şi om, îl iubesc ca şi om, nici nu se pune problema să ne combinăm. Este o zicătoare: «Unde ţii oala de mâncare, nu băga şi sexul»... Sunt două concepte diferite”, declară Angie Cobuţ, conform Antena Stars.