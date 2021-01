Anna Lesko a împlinit 42 de ani. Ce rochie sexy a purtat artista de ziua ei

Vezi mai multe imagini în GALERIE FOTO

Deși artista și-a dorit ca divorțul să fie discret și să nu facă valuri, vedeta nu a fost fericită cu condițiile impuse pentru creșterea băiețelului, dar nici de felul în care s-au împărțit bunurile după despărțire. Astfel, Anna Lesko a decis să îl dea în judecată pe fostul ei soț, potrivit impact.ro.

Înainte ca procersul să ajungă pe rol, cei doi foști au discutat care erau nemulțumirile și au ajuns la un consens. Tatăl lui Adam va plăti pensie alimentară, iar cel mic va petrece 2 weekend-uri pe lună alături de tatăl său.

Mărturisirile ei despre divorț i-au uimit pe fanii vedetei.

”N-am crezut niciodată în mariaj. Mi se pare așa o instituție perimată. Înainte avea un scop, familiile își protejau averile. Câtă vreme nu există respect și partenerii nu mai privesc în aceeași direcție, nu mai are rost relația. Eu nu am fost niciodată acea persoană care visa prințul pe cal alb, rochie superbă de mireasă. Nici vorbă. Eu am crezut și cred în continuare în respect, oamenii să se iubească, să fie acel „foc. Rețeta este cum să întreții o relație. Așa, în teorie, aș putea să vorbesc până mâine, dar practic e mai greu. Eu nu mă ancorez în trecut niciodată. Nici în viața personală, nici în restul lucrurilor. Mergem înainte. Îmi asum ce s-a întâmplat în trecut și mergem mai departe.”, a mărturisit ea într-un interviu pentru viva.ro.

Cum se menține în formă Anna Lesko

Cântăreața adoptă mereu look-uri excentrice și sexy și este clar că are toate motivele pentru că are o siluetă de invidiat. Anna Lesko, la vârsta de 42 de ani, își lucrează corpul la sală în mod regulat, având un abdomen plat și picioare suple.

Artista este atentă la ceea ce mănâncă și a spus că nu face eforturi excepționale pentru a se menține în formă. Ea a mărturisit într-un interviu pentru libertateapentrufemei.ro că a renunțat la pâine în urmă cu mulți ani. Anna Lesko se declară fanul alimentelor verzi, precum broccoli, și al ciorbelor și supelor. Dintre toate tipurile de carne, ea preferă peștele și nu consumă foarte multe dulciuri. Artista nu urmează o dietă specială, dar are un stil de viață sănătos.