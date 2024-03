Antonia, apariția care a atras atenția. Decolteul ei abisal a pus pe jar imaginația fanilor

Seducătoare ca întotdeauana, Antonia și-a surprins fanii de pe Instagram cu o fotografie în care și-a lăsat decolteul la vedere.

Antonia, frumoasă artistă care e cunoscută și peste hotare, a devenit faimoasă pentru talentul său muzical, dar și pentru trăsăturile ei fizice fără egal.

Soția lui Alex Velea nu se sfiește să își expună formele și trăsăturile în îmbrăcăminte sumară pe internet. Artista s-a jucat cu imaginația fanilor, postând o poză în care apare purtând un top alb din dantelă care îi lasă la vedere o parte din bust.

Fotografia în ipostaze sexy postată de Antonia

Fanii au reacționat imediat și au umplut secțiunea de comentarii.

Chiar dacă fotografia a strâns peste 22K de reacții, părerile fanilor au fost împărțite. Mulți au apreciat frumusețea ei, în timp ce alții au cerut muzică nouă.

“Vrem melodii noi”

“Întoarce-te aici pentru un concert și adu-o și pe Inna”

“Natura te-a creat foarte frumoasă, mult SUCCES !”

“Abia aștept să îți ascult noul album”

Antonia postează adesea fotografii sexy care îi atrag pe urmăritori. Aceștia o laudă de fiecare dată pentru frumusețea ei.

Cum a reacționat Antonia după crima de la petrecerea de la Padina

În noaptea de 10 spre 11 februarie, un bărbat a fost ucis la o petrecere din Padina. Se pare că în acea seară Alex Velea, Antonia, Alina Eremia împreună cu logodnicul ei și DJ-ul Tinu Vidaicu se aflau în aceeași clădire.

Potrivit declarațiilor ulterioare, se pare că ar fi fost vorba de două petreceri diferite.

Cu toate acestea, Alex Velea apare în filmări alături de membri ai clanului Fabian, considerați de autortiăți principalii suspecții în cazul crimei de la petrecerea din Padina. În acest context, celebrul cântăreț a fost audiat în calitate de martor.

În timp ce Antonia s-a arătat foartă afectată de tragedie, Alex Velea a oferit o primă reacție în mediul online cu privire la ce s-a întâmplat în noaptea cu ghinion și a făcut o postare în care a explicat totul.

„Salutare tuturor. Încerc să-mi revin din starea de şoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat şi eu alături de Antonia. Referitor la informaţiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident.

Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior şi am fost şocat. Urăsc violenţa şi altercaţiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simţea bine s-a terminat aşa.”, a scris Alex Velea pe contul lui de Instagram.