Antonia, apariție senzuală într-un costum de baie care îi pune în evidență atuurile. Cântăreața a încins internetul

Antonia forțează vara și nu se ferește să pozeze, în continuare, în costum de baie. Cântăreața a postat recent o serie de imagini incendiare care au aprins imaginația internauților. Urmăritorii vedetei s-au întrecut în comentarii de apreciere pentru siluetei ei de invidiat.

Antonia s-a pozat într-un costum de baie mulat mulat pe formele fizice de invidiat. Cum a apărut pe rețelele de socializare

Antonia este mama a trei copii, însă timpul nu și-a lăsat deloc amprenta asupra trupul ei sculptat. Cântăreața are foarte multă grijă de corpul ei, duce un stil de viață sănătos și face adesea sport alături de logodnicul ei, Alex Velea.

Iar cele mai recente imagini pe care aceasta le-a postat în mediul online stau martore acestui lucru. Vedete a renunțat la inhibiții în ipostaze senzule și a ridicat temperatura în termometre, la malul mării.

În imaginile postate pe contul ei de Instagram, aceasta apare doar într-un costum de baie, din nouă piese. Piesele vestimentare, de un albastru deschis, s-au mulat perfect pe silueta Antoniei, punându-i în evidență abdomenul plat, dar și bustul generos.

Ședința foto pare să fi fost realizată pe o plajă exotică, unde Antonia s-a bucurat de vremea însorită și de peisajele inedite. Aceasta și-a etalat, din nou, frumusețea naturală, iar bronzul uniform al pielii sale este într-un contrast perfect cu „echipamentul” pentru plajă.

Mai multe vedete și fanii au felicitat-o pentru trupul parcă sculptat și au compleșit-o cu complimente. „După 3 copii...felicitări”, „Una dintre cele mai frumoase femei din România! sau „Ești o adevărată zeiță” sunt doar câteva dintre comentarii

Cum a făcut Antonia primii bani din muzică

Antonia a devenit una dintre cele mai iubite artiste de la noi și muncește de la 18 ani pentru renumele pe care și l-a creat. Artista a locuit foarte multă vreme în Statele Unite ale Americii, acolo unde a terminat liceul și a muncit de mică, fiind model.

Prima colaborare semnată a fost cu Tom Baxter, artista considerând că destinul a jucat un rol major.

"Cariera muzicală era visul meu dintotdeauna. Aveam 18 ani atunci când am venit în România. Cred că a fost mult mâna destinului. Adică nu pot să spun că aveam un obiectiv din a începe o carieră muzicală în România. Chiar nu am venit deloc cu acest gând. Dar așa a fost să fie. Printr-o cunoștință, am ajuns la studio la Tom Boxer, care căuta o voce pentru niște piese pe care urma să le lanseze. Am mers să trag voci și așa mi-am început cariera muzicală, cu Roses On Fire și apoi Morena", a precizat Antonia, potrivit sursei citată.

De altfel, artista precizează că a muncit din greu pentru cariera sa și nu a făcut niciun compromis. Are la activ foarte multe melodii lansate și nenumărate concerte.

